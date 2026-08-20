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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı”nı duyurdu. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda ilk etapta merkezi sınavla 550 doktora öğrencisinin seçileceğini ve 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini açıkladı. Program kapsamında 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisini merkezi sınavla seçip 20 araştırma üniversitesinde yetiştireceklerini açıkladı.
  • Programın 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

“550 DOKTORA ÖĞRENCİMİZİ MERKEZİ SINAVLA SEÇECEK, 20 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTEMİZDE YETİŞTİRECEĞİZ”

Erdoğan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

“TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN VE GENÇLERİMİZİN GÜCÜYLE İNŞA EDECEĞİZ”

Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

“KRİTİK TEKNOLOJİLERDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Erdoğan'ın paylaşımındaki infografikte ise "Kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız. Kamu ve özel sektörümüzün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılayacağız. Başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde; 

Kaynak: Haberler.com
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