Haberler

Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Forex piyasasında yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten mağdurlar, kırmızı bültenle aranan ana şüpheli Yavuz Usta’nın Türkiye’ye iade edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Şüphelinin Bulgaristan’da bulunduğunu öne süren mağdurlar, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan getirilmesini örnek göstererek aynı kararlılığın bu dosyada da sergilenmesini ve adaletin sağlanmasını istiyor.

  • Forex mağdurları, kırmızı bültenle aranan Yavuz Usta'nın Bulgaristan'da olduğunu iddia ederek iadesini ve para trafiğinin aydınlatılmasını talep ediyor.
  • Yavuz Usta, 24 Kasım 2023'te İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen forex operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden biri olup 29 Kasım 2023'te tutuklandı.
  • İddianamede 42 şirket yer alırken, beş mağdurun toplam zararı yaklaşık 35,6 milyon lirayı buluyor ve sanıkların kontrolündeki şirketlerden bir döviz firmasına 130 milyon liralık para trafiği aktarıldı.

Forex sisteminde milyonlarca lira kaybettiklerini belirten mağdurlar, kırmızı bültenle aranan Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Usta’nın Türkiye’ye getirilerek para trafiğinin aydınlatılmasını ve yargı sürecinin tamamlanmasını talep ediyor.

ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yurt dışına kaçan dolandırıcılık sanıklarının iadesinde en dikkat çeken örneklerden biri Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın oldu. Aydın hakkında 19 Mart 2018’de kırmızı bülten çıkarılmış, Türkiye’nin ısrarlı iade taleplerinin ardından Aydın, 1 Temmuz 2021’de Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilmişti. Forex mağdurları da benzer bir kararlılığın Yavuz Usta süreci için gösterilmesini istiyor.

DOKUZ İLDE OPERASYON: 11 TUTUKLAMA

Yavuz Usta’nın adı, 24 Kasım 2023’te İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen geniş çaplı forex operasyonuyla gündeme geldi. Beş aylık takibin ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden, aralarında Usta’nın da bulunduğu 11 kişi 29 Kasım 2023’te tutuklandı. Soruşturmada, yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilen yatırımcıların paralarının manipüle edilerek sıfırlandığı tespit edildi.

İDDİANAMEDE 42 ŞİRKET YER ALDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 178 sayfalık iddianamede, çoğunluğu paravan olan 42 şirkete yer verildi. Dosyaya yansıyan verilere göre yalnızca beş mağdurun toplam zararı olay tarihindeki kurla yaklaşık 35,6 milyon lirayı buluyor. Musa Ekmekcioğlu 211 bin 500 dolar, Mustafa Koç 19 milyon lira, Sabri Karataş 5 milyon lira, İlhami Teymur 2,5 milyon lira ve Ahmet Altan 3 milyon lira kaybettiğini bildirdi.

130 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında ayrıca sanıkların kontrolündeki şirketlerden bir döviz firmasına aktarılan 130 milyon liralık para trafiği de inceleme altına alındı.

USTA’NIN BULGARİSTAN’DAN İADESİ BEKLENİYOR

Mağdurlar, kırmızı bültenle aranan Yavuz Usta’nın komşu ülke Bulgaristan’da bulunduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İki ülke makamları arasındaki iş birliğiyle Usta’nın yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi isteniyor.

Kaynak: Haberler.com
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

Skandalı İsrailli bakan paylaştı! İzleme kabinleri de olacak
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzon'dan bomba 11'ler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı