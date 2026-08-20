Eski İsrailli Bakan Yaalon: Netanyahu Türkiye ile gerilim yaratıyor

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'nin İdlib ilindeki bir hava üssüne saldırısıyla Türkiye ile gerilimlere neden olduğunu belirterek iktidardan uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Yaalon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi.

Netanyahu'yu İsrail'in savaş cephelerini açık tutmakla ve Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" ile ilgili hesap vermekten kaçınmak için yeni cepheler yaratmaya çalışmakla suçlayan Yaalon, saldırıdan ve ardından gelen İsrail'deki krizden nihayetinde Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirtti.

Yaalon, Başbakan'ın Suriye'nin askeri hava üssüne saldırarak Türkiye ile gerilimlere neden olduğunu ifade ederek, bu yüzden ABD'nin de tepkisini üzerine çektiğini kaydetti.

Yaalon, İsrail'in "Hizbullah ve İran'ın bölgedeki varlığının azalmasının ardından Suriye'de bir fırsatı kaçırdığını" savunarak, Gazze Şeridi'nde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ve Katar'ı da içeren bir Barış Kurulunu ve Netanyahu'ya 15 maddelik bir belgeyi dayattığını", bunun da İsrail için "kötü" olduğunu vurguladı.

Lübnan meselesinde ise Trump'ın, Netanyahu'ya "İsrail için iyi olabilecek" bir düzenleme dayatmaya çalıştığına işaret eden Yaalon, Netanyahu'nun bu düzenlemeden kaçındığını belirtti.

Yaalon, İran konusunda Netanyahu'nun Tahran yönetimini değiştirerek "tüm günahlarını telafi edecek bir başarı elde etmeye çalıştığını" ancak bu durumun Trump ile arasında bir krize neden olduğunu ifade etti.

Trump'ın bu yüzden Netanyahu'yu, ABD'nin statüsüne ve dünya ekonomisine müdahale etmekle suçladığını anımsatan Yaalon, İsrail Başbakanı'nın, ABD'nin gösterdiği "kırmızı kartı" hiçe saydığının ve saldırılara devam ettiğinin altını çizdi.

Yaalon, İsrail muhalefet liderlerine, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve "yıkımı önlemek" için çabalarını Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA