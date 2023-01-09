Çin'in Kovid-19 Stratejisini Optimize Etmesinden Sonra Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na Bir Bakış
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SHANGHAİ, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, Kovid-19'la mücadele yönetiminde Pazar gününden itibaren A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklarla mücadele için tasarlanmış önlemleri kullanmaya başladı.
SHANGHAİ, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, Kovid-19'la mücadele yönetiminde Pazar gününden itibaren A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklarla mücadele için tasarlanmış önlemleri kullanmaya başladı.
Xinhua muhabiri aynı gün, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda alınan optimize edilmiş anti-salgın önlemlerini ilk elden görmek için havalimanının geliş salonunu ziyaret etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel