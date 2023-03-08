Çin ile Yunanistan Taşımacılık Sektöründeki İşbirliğini Derinleştiriyor

Çin'in yatırım gerçekleştirdiği Pire limanı, bugün entegre bir uluslararası denizcilik merkezi ve küresel tedarik zincirlerinde çok önemli bir itici güç haline geldi.

Havadan çekilen fotoğrafta Yunanistan'ın Pire limanına yaklaşan COSCO Shipping'e ait konteyner gemisi görülüyor, 15 Şubat 2019. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)

Çin'in yatırım gerçekleştirdiği Pire limanı, bugün entegre bir uluslararası denizcilik merkezi ve küresel tedarik zincirlerinde çok önemli bir itici güç haline geldi.

ATİNA, 8 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın Pire limanında düzenlenen bir törende konuşan Çinli ve Yunan yetkililer, taşımacılık sektöründeki Çin- Yunanistan işbirliğinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Törende konuşan Yunanistan Taşımacılık Sektörü Bankacılık ve Finans Yöneticileri Birliği Başkanı George Xiradakis, "Çin ile Yunanistan arasındaki işbirliği ilk olarak denizde başladı ve geleceği de denizdedir" diye konuştu.

Xiradakis, Çin ile Yunanistan'ın denizcilik konusundaki ilişkilerinin "güçlü ve uzun soluklu" olduğunu ve tüm dünyaya fayda sağladığını ifade etti.

Çin'in ithal ettiği enerji kaynaklarının neredeyse yüzde 50'sinin ve diğer ürün ve malların yüzde 20'sinin, Yunanistan'a ait gemilerle taşındığını hatırlatan Xiradakis, birçok Yunan armatörün de gemilerini Çin'de inşa ettiğini dile getirdi.

Havadan çekilen fotoğrafta Yunanistan'ın Pire limanı görülüyor, 16 Ocak 2019. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)

Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Xiao Junzheng de konuşmasında 2022'de Çin'de tamamlanan gemi inşasının tonaj açısından küresel toplamın yüzde 47,3'ünü, yeni siparişlerin yüzde 55,2'sini ve bekleyen siparişlerinin yüzde 49'unu oluşturduğunu söyledi. Büyükelçi, Çin-Yunan taşımacılık işbirliğinin potansiyelinden daha fazla yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Törende söz alan konuşmacılar, Çinli COSCO Shipping şirketinin yatırımlarının, 2008'den bu yana Pire limanını dönüştürdüğü konusunda mutabık kaldı.

Xiradakis, Pire'nin bugün entegre bir uluslararası denizcilik merkezi ve küresel tedarik zincirlerinde çok önemli bir itici güç haline geldiğine işaret etti.

Pire'den Vassilis Korkidis, COSCO'nun yatırımları sayesinde Pire'nin Xinhua-Baltık Taşımacılık Merkezleri Endeksi'ne (ISCD) göre Avrupa'da 5. olurken uluslararası alanda ise 9. sıraya yükseldiğini dile getirdi.

Töreni düzenlenen şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Korkidis, "AB protokollerinin üç tasarruf önlemi arasında, belirsiz bir gelecekle sermaye kontrolleri altında (2009-2018 dönemindeki Yunanistan'ın borç krizi sırasında) sıkışmış iken Çin'in, Yunanistan'a güvendiğini, tarihimize ve dostluğumuza saygı duyduğunu ve ülkemize yatırımda bulunduğunu unutmadık" ifadelerini kullandı.

Havadan çekilen fotoğrafta Yunanistan'ın Pire limanındaki COSCO Shipping Lines'a ait bir yük gemisi görülüyor, 6 Eylül 2019. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)

Korkidis, hem Çinli hem de Yunan yatırımcıların, limanın küresel bir taşımacılık merkezi olarak sürdürülebilir gelişimini devam ettirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Çin'in Pire'deki yatırımının şu ana kadar 3.000 adet doğrudan ve 10.000 adet dolaylı iş yarattığını hatırlatan Xiao, yatırımın yerel ekonomiye 1 milyar euronun (1,06 milyar ABD doları) üzerinde katkıda bulunduğu söyledi.

Büyükelçi, "Çin ve Yunanistan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasında önemli ortaklardır. İki antik medeniyet, birbirlerinden yeni şeyler öğreniyor ve tarihsel olarak iki ülke ilişkilerine her zaman iyi niyet hakim olmuştur" diye konuştu.