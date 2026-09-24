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Çin Devlet Başkanı Şi, 11 yıl sonra ABD'ye resmi ziyaretle Beyaz Saray'da ağırlanıyor

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl sonra ABD'ye ilk resmi ziyaretini yaparak Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Pew'in 14-20 Eylül anketine göre Çin'e olumlu bakanlar 2021'de yüzde 11'ken 2026'da yüzde 19'a çıktı, olumsuz görüşler ise son 5 yılda yüzde 68'den yüzde 54'e düştü.

ABD'de yapılan anketlerde, son yıllarda Çin'e yönelik olumlu görüşlerde artış gözlenmişse de olumsuz bakış açısının hala baskın olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 11 yıl aradan sonra ABD'ye ilk resmi ziyaretini yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Beyaz Saray'da ağırlanıyor.

ABD merkezli Pew Research şirketinin 14-20 Eylül tarihlerinde yürüttüğü ankete göre, Çin'e yönelik olumlu görüşlerde son yıllarda artış kaydedilse de olumsuz görüşlerin hala hakim olduğu görüldü.

2021'de Çin'e olumlu bakanların oranı yüzde 11 iken, bu oran 2026'da yüzde 19'a çıktı.

Çin'e karşı tarafsız görüş bildiren katılımcıların oranı 2021'de yüzde 20 iken, 2026'da yüzde 27'ye yükseldi. Öte yandan, Çin'e karşı olumsuz görüş bildirenlerin oranı son 5 yılda yüzde 68'den yüzde 54'e düştü. Bu ülkeye "çok soğuk" bakan katılımcıların oranı yüzde 47'den yüzde 34'e geriledi.

Büyük çoğunluk "dostane" ilişkilerden yana

Chicago Küresel İlişkiler Konseyinin (Chicago Council on Global Affairs) 10-21 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankette de Amerikan kamuoyunun, Çin'e daha sıcak baktığı, bu ülkeyi tehdit olarak görmekten ziyade işbirliği alanlarının genişletilmesini desteklediği görüldü.

Buna göre ABD'lilerin yüzde 57'si, ülkelerinin Çin'le dostane ilişkiler kurması gerektiği görüşünü paylaşırken yüzde 40'ı, Çin'in gücünün sınırlandırılmasından yana görüş bildirdi.

Çin'in "topraklarını genişletme hedeflerini ABD için kritik bir tehdit" olarak görenlerin oranı 2022'de yüzde 52 iken, bu oran 2026'da yüzde 41'e geriledi.

Anketler, özellikle genç kesimlerde daha belirgin olduğu görülen bu değişimin nedenlerine ilişkin net bir sonuç ortaya koymazken uzmanlar, Kovid-19 salgınına ilişkin anıların giderek silikleşmesi, Çin'in teknoloji alanındaki atılımlarına yönelik farkındalığın artması ve Trump'ın ticaret politikalarına duyulan hoşnutsuzluğun bu değişimde etkili olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
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