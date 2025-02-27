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Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti otoritelerine, ABD ile iş birliği yaparak bağımsızlığa ulaşmaya çalışmanın boşuna olduğunu belirterek, "Er ya da geç sizi almaya geleceğiz" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlenen aylık basın toplantısında, Tayvan'ın her yıl düzenlediği "Han Kuang 41" askeri tatbikatının bu yıl süresinin uzatılacağı ve ABD'nin önerisiyle 3 bin yedek askerin seferber edileceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

"ER YA DA GEÇ SİZİ ALMAYA GELECEĞİZ"

Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğunu, dış müdahaleyi kabul etmeyeceklerini vurgulayan Vu, "Demokratik İlerici Parti otoriteleri, bağımsızlık için ABD'nin desteğini alabilecekleri, yeniden birleşmeye güç yoluyla direnebilecekleri illüzyonu içinde. Bir karıncanın kolu at arabasını durduramaz. Er ya da geç sizi almaya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğizÇin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien

"MAHVOLACAKASINIZ"

Vu, ABD'nin Çin'i çevrelemek için Tayvan'ı kullanmaya çalıştığını, Tayvan otoritelerinin "bağımsızlık" yolunda riskli provokasyonlar yapılmasına göz yumduğunu savunarak, Tayvan'a bu tutumun sonunda "mahvolacağı" uyarısında bulundu.

TAYVAN BOĞAZI'NDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Vu'nun sözleri Tayvan Boğazı'ndaki taraflar arasında askeri gerginliğin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Tayvan otoriteleri, dün Çin ordusunun herhangi bir ön uyarı olmadan Ada'nın açığında gerçek cephane kullandığı askeri tatbikata başladığını belirterek, buna tepki göstermişti. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin "provokasyon" olduğu, uluslararası gemi seferlerini ve uçuşları riske ettiği belirtilmişti.

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin ordusu, Ada'nın güneyindeki Kaohsiung ve Pingtung şehirlerinin 40 deniz mili (yaklaşık 74 kilometre) açığında bir alanı, gerçek cephane ile atış yapılacak "tatbikat bölgesi" ilan etmişti. Öte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığından bir tümgeneralin Tayvan'da düzenlenen Han Kuang ulusal savunma masa üstü tatbikatına katıldığı iddia edilmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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