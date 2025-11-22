Haberler

İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale niyetini açıklaması üzerine Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Çin, bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Japonya'nın Tayvan Boğazı'na askeri bir müdahalede bulunması halinde bunu "saldırı eylemi" olarak göreceklerini ifade etti.

  • Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'a yönelik bir saldırının Japonya'ya saldırı sayılacağını ve kolektif savunma hakkıyla ilişkilendirileceğini resmi olarak dile getirdi.
  • Çin, Japonya'nın Tayvan Boğazı'na askeri müdahalesini saldırı eylemi olarak göreceğini ve BM Şartı'na dayanarak kendini koruma hakkını kullanacağını belirtti.
  • Çin, Japonya'nın sözlerini uluslararası hukuku ihlal ettiğini, savaş sonrası düzeni baltaladığını ve Çin ile Asya halklarını tahrik ettiğini iddia etti.

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini iki ülke arasında yol açtığı gerilime dair tutumunu açıklayan mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, mektupta, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez bir Japon liderin, " Tayvan'a yönelik bir saldırının Japonya'ya saldırı sayılacağı" fikrini resmi olarak dile getirdiğine ve bunu kolektif savunma hakkıyla ilişkilendirdiğine dikkati çekti.

"TAKAİÇİ'NİN SÖZLERİ ULUSLARARSI HUKUKUN İHLALİ"

Daimi Temsilci Fu, Takaiçi'nin sözlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini, savaş sonrası uluslararası düzenin altını oyduğunu ve geçmişte Japon saldırganlığının mağduru olmuş Çin halkı ve Asya halklarına açık tahrikte bulunduğunu ileri sürdü.

Fu, Japon tarafının, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen hatalı beyanları geri çekmediğini belirterek, bundan son derece rahatsız olduklarını ve kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

"ASKERİ MÜDAHALE SALDIRI EYLEMİ OLARAK GÖRÜLECEK"

Japonya'nın Tayvan Boğazı'na askeri bir müdahalede bulunması halinde bunu "saldırı eylemi" olarak göreceklerini ifade eden Fu, Çin'in bu durumda BM Şartı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini koruma hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Fu, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın "yenik devleti" olarak tarihsel suçları üzerinde düşünmesi, Tayvan konusundaki siyasi taahhüdüne uyması, bu konudaki tahriklerine son vererek hatalı beyanları geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Mektup, tüm BM üyesi ülkelere Genel Kurul belgesi olarak dağıtılacak.

NE OLMUŞTU?

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Başbakanı Li Çiang'ın zirvede, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Japonya başbakanı sen kimsin yahu? sen bağımsız bir ülke bilene değilsin, ABD’in 51. eyaletisin, Güney Kore 52. eyaleti, Almanya 53. eyaleti, Almanya Berlin İsrail tarafından yönetiliyor…! Japonya kalkıyor kedisinden 100 kat büyük bir orduya kafa tutuyor, aslında Japonya büyük bir darbeyi hak ediyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Japonya baş düşmanı abd tarafından kukla ve yem niyetine çin in önüne atılıyor adamlar karınca gibi sen kime kafa tutuyor eldür eldür bitmez laa bunlar 1,5 milyar ulaa ulaa fur ag

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Türkler başa çıkamamış. Abd tek başına saldırmaya gücü yetmiyor. Japonya bu cümleyi kurduysa orada kukla bir devlet olmalı. Daha önce Tayvan ile ilgili cümle kurmamış bir devlet neden böyle birşey desin ki

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 355.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.