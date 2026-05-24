Haberler

İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi çok süre geçirmeden kurultaya götüreceği konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda kurultayı düşünmediği, CHP'yi genel seçimlere kendisinin götürmeyi istediği öne sürüldü. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ise Kılıçdaroğlu olmayacağı iddia edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması, parti kulislerini hareketlendirdi.

"CHP'Yİ SEÇİMLERE KILIÇDAROĞLU GÖTÜRECEK"

Yakın çevresinden sızan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi olası genel seçimlere bizzat kendi liderliğinde götürmek istediği öne sürüldü. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik dile getirdiği iddiada, "Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: EN KISA ZAMANDA KURULTAY İSTİYORUZ

Öte yandan, önceki gün Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa bilgilendirmede bulunmuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dediğini aktarmıştı.

GÜRSEL TEKİN: BÜYÜK KURULTAY 7 AY SONRA

CHP'de ne zaman yapılacağı merak edilen seçimli kurultayla ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den gelmişti. Sözcü'ye konuşan Tekin, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullanırken, olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlatılacağını ve sürecin fazla uzatılmayacağını da belirtmişti. Ayrıca Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının yedi ay sonra gerçekleşeceğini söylemişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım
Manchester City'den Ederson'a büyük sürpriz

Bakın nerede ortaya çıktı! Bu anları hayatı boyunca unutamaz
Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

Derin bir 'Oh' çektik! Dünya Kupası öncesi neyse ki korkulan olmadı

Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi

Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki izleri siliniyor
Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı

''Önceliği Türkiye!'' deyip Salah'ın Fener'den istediği maaşı duyurdu
Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam