Çin'den Japonya'ya Büyükelçilik Saldırısına İlişkin Kapsamlı Soruşturma Çağrısı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Japonya'daki büyükelçiliği ve konsolosluklarının güvenliğini tehdit eden kötü niyetli olayların tekrar tekrar yaşanmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Tokyo Bölge Savcılığı'nın, Murata Kodai'nin eylemlerinden dolayı cezai yükümlülüğü bulunup bulunmadığını belirlemek üzere psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi için gözaltı süresini uzatma kararı alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli bir subay olan Murata Kodai'nin, bir bıçakla Çin'in Japonya Büyükelçiliği'ne yasa dışı şekilde girmeye çalıştığını hatırlattı. Olayın üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen Japonya'nın soruşturma ve işlem sürecinin hala yavaş ilerlediğini belirtti.

Lin, "Olay bir kez daha sağcı etkinin giderek kötüleşmesi ve nesnel ve rasyonel görüşlerin bastırılması, Japon hükümetinin tarih ve Taiwan gibi Çin-Japonya ilişkilerini ilgilendiren hayati önemdeki konulara yönelik hatalı politikalarının ilişkileri zehirlemesi, gerçek tarih eğitimiyle ilgili ciddi eksiklik, hatalı tarihi görüşlerin yaygınlığı, daha fazla saldırgan ve yayılmacı bir savunma politikası hamlesinin devam ediyor olması ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin denetlenmesi ve birlikler içinde disiplin sağlanması konusunda başarısızlık gibi Japonya'da kök salmış birçok sorunu gün yüzüne çıkarmıştır" dedi.

Lin, "Japon tarafına bir kez daha ciddi şekilde kendini sorgulama, hatalarını düzeltme, kapsamlı bir soruşturma yürütme ve olayın tüm sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua