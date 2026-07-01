Çin Dışişleri Bakanı, Suudi Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD- İran meselesinde, mutabakat zaptının korunup uygulanması, müzakerelerde yakalanan ivmenin sürdürülmesi ve hem ABD ve İran'ın üzerinde anlaştığı hem de bölge ülkelerinin benimsediği ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşıladığı kapsamlı bir anlaşmanın bir an önce imzalanması için çaba gösterilmesinin öncelik teşkil ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Mevcut ateşkesin kırılganlığının devam ettiğine dikkat çeken Wang, müzakerenin savaşmaktan, diyaloğunsa çatışmaktan daha olumlu olduğunu dile getirdi.

ABD ile İran arasında müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, bölgede gerilimin düşürülmesine ve ve kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Wang, Suudi Arabistan'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklemeye ve Birleşmiş Milletler'in otoritesini korumak ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan ile aralarındaki ikili ilişkilere de değinen Wang, Suudi Arabistan'ın önemli bir Arap ve İslam ülkesi olduğunu ve dünyanın çok kutuplu hale gelmesinde önemli bir vazgeçilmez güç teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ı her zaman eşit muamelede bulunan, saygı ve güven duyan ve kazan-kazan işbirliğini hedefleyen stratejik bir ortak olarak gördüklerini belirten Wang, 10 yıl önce kurulan Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığının, Küresel Güney ülkeleri arasında kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Suudi Arabistan ile üst düzey etkileşimi sürdürmeye ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluk rolüne tam işlerlik kazandırmaya hazır olduklarını söyleyen Wang, iki tarafa üst düzey ortak komiteden tam olarak yararlanma, koordineli şekilde planlama yapma ve tüm alanlarda pragmatik işbirliğini ilerletme çağrısında bulundu.

Wang, iki tarafın birbirini tamamlayıcı avantajlarından yararlanması, ticaret yapısını optimize etmesi, iki yönlü yatırımları artırması, yeşil kalkınmayı teşvik etmesi ve birbirlerinin modernleşmesini desteklemesi gerektiğini de ifade etti.

Ferhan ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi. Ferhan, Çin ile halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendireceklerini ve yatırım, finans, enerji ve yapay zeka gibi alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştireceklerini belirtti.

Çin'in önerdiği önemli küresel inisiyatifleri desteklediklerini kaydeden Ferhan, Çin ile çok taraflı yakın koordinasyonda bulunmaya ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesinin teşvik edilmesinde oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini belirten Ferhan, bölgeye bir an önce barış ve istikrar getirmek üzere Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua