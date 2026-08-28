Xi Jinping Heyelan Kurtarma Çalışmalarını Yönetmek İçin Parti Liderliği Toplantısına Başkanlık Etti

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde çarşamba günü meydana gelen yıkıcı heyelanın ardından kurtarma ve yardım çalışmalarını ele almak ve bu çalışmalara ilişkin düzenlemeler yapmak üzere düzenlenen parti liderliği toplantısına başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi ve diğer parti yöneticileri cuma günkü toplantı öncesinde heyelanda hayatını kaybedenleri anmak üzere bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Toplantıda, acil kurtarma operasyonlarının ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğinde hızlı, düzenli ve koordineli şekilde yürütüldüğü, afetten etkilenen kişilerin yeniden yerleştirilmesi ve afetin yol açtığı sorunların giderilmesine yönelik kapsamlı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda heyelanın, dik vadilerin bulunduğu, hava koşullarının değişkenlik gösterdiği, çevresinde çok sayıda buzul ve buzul gölü ile potansiyel jeolojik tehlikeler barındıran aşırı soğuk bir plato bölgesinde meydana geldiğine dikkat çekilerek, bu koşulların acil kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi.

Toplantıda, ilgili tüm yetkili ve birimlerin kurtarma çalışmalarında kararlı ve etkili önlemler alması gerektiği vurgulandı. Arama kurtarma planlarının bilimsel yöntemlere uygun şekilde hazırlanması ve kendilerinden haber alınamayan tüm Çin vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin bulunup kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Çin'in Nepal'de afetten etkilenen bölgeye acil yardım sağlayacağı ve uluslararası kurtarma işbirliği yürüteceği de belirtildi.

Kaynak: Xinhua