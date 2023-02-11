Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'da

Güncel Haberler

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'da

MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'daÇin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri Malatya'da kurtarma çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'daÇin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'daÇin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'daÇin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'daÇin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Malatya Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title