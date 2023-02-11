Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'da Güncel Haberler MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri Malatya'da kurtarma çalışmalarında aktif rol oynuyor. Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Malatya Güncel Haberler

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