Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmak İçin Malatya'da
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MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.
MALATYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından enkaz altında hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Çin'den gelen bir sivil yardım timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri Malatya'da kurtarma çalışmalarında aktif rol oynuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel