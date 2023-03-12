Çiftçilerin 2 bin dekarlık tarım arazisini suladığı gölette kuraklık yaşanıyor

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı mahallesinde çiftçilerin yaz aylarında yaklaşık 2 bin 200 dekarlık tarım arazisini sulamayı sağladığı gölette, kuraklık yaşanıyor. Tarım alanlarının tehlike altında olduğunu belirten vatandaşlar gölete ikinci bir kaynaktan takviye yapılmasını talep etti.

Taraşçı Mahallesinde, sulama göleti kışın yağmur ve kar yağışlarından elde ettiği sularla dolarken üretici çiftçiler yazın mahsullerini sulamak için göletten faydalanıyor. Toplamda 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulandığı gölette ise su yok denecek kadar az.

Taraşçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dursun Arslan, Taraşçı Gölet'inin tarım alanlarını sulamak için kullanıldığını söyledi. Gölet'in kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Arslan, "25 yıldır kooperatif başkanlığı yapıyorum. Bu aylarda göletimizin bu şekilde susuz kaldığını görmedik. Eğer önümüzdeki günlerde yağışlar olmazsa bölgede sulu tarım yapmak oldukça zorlaşacak" dedi.

"Başka kaynaktan su takviyesi yapılmalı"

Çiftçilerin sıkıntı çekmemesi için su takviyesi yapılması gerektiğini söyleyen Arslan, "Göletimize bin 500 metre mesafede dereden boşa akan su kaynağının gölete akıtılmasını talep ediyoruz. Göletin yapımına 1992 yılında başladı ve 2013 yılında sulama göleti olarak faaliyete geçti. 2 bin 200 dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Şu ana kadar böyle bir sıkıntı çekmedik. Başka yerden su takviyesi yapmazsak mahallemizde bu yıl tarım yapılması oldukça zorlaşacak. Göleti besleyen su içler acısı. Oldukça az su akıyor. Bu şekilde aksa bile 6 ayda göletimiz dolmaz. Bu yıl ne kar, ne yağmur ne de suyumuz var. Eskiden Küpe Dağına 3-4 metre kar olurdu. Kar suları eriyince göletimiz dolardı. 2023 yılında durumumuz içler acısı" diye konuştu.

Taraşçı mahalle muhtarı İbrahim Cam, ülke genelinde yaşanan kuraklık ve bölgenin yeterince kar yağışı almaması nedeniyle sulama Gölet'inde toplanan suyun dip seviyelere düştüğünü söyledi.

"Sebze ekemeyeceğiz"

Taraşçı Göletinin 2013 yılında faaliyete geçtiğini söyleyen Cam, "Halkımız sulu tarım ile uğraşmaktadır. Pancar, patates ve mısır, yonca, çilek ve sebze yetiştiriyoruz. Suyumuz zaten yetmiyor. Ağustos ayında suyumuz zaten bitiyordu. Yetkililerden ikinci bir barajın yapılmasını istiyoruz. Biz Toros dağlarının eteklerindeyiz. Bu mevsimde 2-3 metre kar olurdu. Bu yıl kuraklığa maruz kaldık. Şu anda dağlarda kar yok denecek kadar az. Suyumuz vahim. Burası kar suyu ile beslenen bir bölge. İkinci bir alternatifimiz mevcuttur. İkinci bir besleme kanalında buraya su takviyesi yapılmasını istiyoruz. Şu anda tarım yapamayacağız. Seracılık yapamayacağız. Sebze ekemeyeceğiz. Yetkililerden de yardım bekliyoruz. Daha sonraki yıllarda da susuzluk çekmememiz için göletimize başka yerlerden takviye su getirmemiz lazım, ileriki yıllarda zahmet çekmeyelim" dedi.

Çiftçiler endişeli

Taraşçı Mahallesinde yaşayan ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ahmet Bezciyarar, kışın kar ve yağmur yağışının önceki yıllara göre çok düşük olması nedeniyle endişelendiklerini söyledi. Göletin hizmete girdiği yıldan itibaren ilk kez bu yıl göletin dolmadığını anlatan Bezciyarar, "Çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Bu yıl doğru düzgün kar yağışı olmadı. Gölet, kış ve ilkbahardaki yağışlarla doluyordu ama bu yıl yağış olmadığı için gölet de dolmadı. Gölete yakın başka bir kaynaktan boşa akan kuvvetli su kaynağı bulunmaktadır. Bu suyun gölete aktarılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışlar olmazsa göletin dolma ihtimali yoktur. Mahalle halkı olarak arazilerimizi ekip dikemeyeceğiz. Hayvanlarımızı da besleyemeyeceğiz. Vatandaşlar da şu an endişeli" diye konuştu.