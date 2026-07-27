Haydarpaşa Limanı'na binlerce sıfır otomobil geldi
İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, gümrük işlemlerinin ardından bayi ve galerilere gönderilmek üzere liman sahasında bekletiliyor. Araçlar dronla havadan görüntülendi.
İSTANBUL'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.
Yurtdışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.