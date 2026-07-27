Tüm şehir heyecanla bekliyor! Çorum'a 20 milyon Euro'luk yıldız

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer döneminde adından söz ettirecek dev bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, Suudi Arabistan kulübü NEOM forması giyen Uruguaylı forvet Luciano Rodriguez’i kadrosuna katmak üzere büyük aşama kaydetti.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’a yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Uruguaylı santrfor, bu rakamla kariyerinin en yüksek transfer bedeline ulaşmıştı.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

Çorum FK, 23 yaşındaki golcü oyuncuyu 1 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kırmızı-siyahlılar Suudi ekibi ve Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon NEOM formasıyla 31 resmi müsabakada boy gösteren Luciano Rodriguez, takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun Suudi ekibiyle 2030 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.