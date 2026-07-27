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Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
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Mersin’de serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde dalgalara kapılarak boğulan aynı aileden dört kişi (baba, anne, teyze, yeğen) yan yana toprağa verildi.
  • Cenaze namazını Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı; cenazeler Sucular Mezarlığı'na defnedildi.
  • Olayda beş kişilik aileden 16 yaşındaki Fatma Öztürk sağ kurtuldu ve tedavisi devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulan anne, baba, teyze ve yeğen, gözyaşları ve feryatlar arasında yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZINI İLÇE MÜFTÜSÜ KILDIRDI

Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan baba Savaş Öztürk (42), anne Zehra Öztürk (39), teyze Ceylan Dağşan (30) ve 16 yaşındaki yeğen Halil Öztürk'ün cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına yan yana konulan 4 aile ferdi için düzenlenen cenaze namazını Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Helallik alınması ve kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşları ve feryatlarla Sucular Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Tarsus'u yasa boğan cenaze törenine; Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş ve acılı aile yakınları katıldı.

AİLE FACİASINDA NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aile bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, emniyet su altı, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla denizden sağ çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve teyze Ceylan Dağşan'ın kısa süre sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki yeğen Halil Öztürk'ün cansız bedeni ise ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu bulunmuştu. Hastanedeki tedavisi devam eden 16 yaşındaki tek kurtulan aile üyesi Fatma Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Halil Öztürk -  Ceylan Dağşan - Savaş Öztürk- Ceylan Dağşan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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