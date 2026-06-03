CHP'den yeni dönem: MYK toplandı, diyalog heyeti oluşturuldu

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız Grup'ta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, bazı önemli değerlendirmeler yapacak." dedi.

Sarı, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, partinin içinde bulunduğu süreç ile ülke ve bölgesel konulara ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirten Sarı, CHP'ye bu dönemde çok büyük ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Müslim Sarı, ilk MYK ile yeni ve sıfırdan bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını ve bu çerçevede zor bir görev üstlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu görev bir zorunluluktu, ilgili hukuk kuralı çerçevesinde ve mahkemenin verdiği karar çerçevesinde üstlendiğimiz bir zorunluluk. Dolayısıyla hiç kimse böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Ancak mahkemenin verdiği karar eskiye dönüş anlamına geldiği için bizler, hepimiz bu hukuki zorunluluğu yerine getirmek üzere bir görev üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla bu Parti Meclisimiz de dışarıdan gelmiş bir Parti Meclisimiz değil. Bu, CHP'nin kurultay delegelerinin özgür iradesiyle seçilip gelmiş parti meclis üyelerinden oluşmuş bir MYK. Bizim üstlendiğimiz görev partinin içine düştüğü bu durumdan hızla çekip çıkartmak, partiye önünü görebileceği bir yol haritası koyabilmek ve partinin bu cendereden çıkmasını sağlamak, bir an önce CHP'nin olması gereken yerde, olması gereken siyaseti yerine getirebilmesini sağlamaktır."

"Biz kurultaya karşı değiliz"

Sarı, MYK'nın gündeminde kurultayla ilgili tartışmaların da görüşüldüğünü aktararak, "Bu meseleler ilk gündeme geldiğinde mevcut yöneticilerimiz 'böyle bir şey olmaz' deyip sorunu yok saydılar, ama bu sorun büyüdü büyüdü ve bir yere geldi. Biz kurultaya karşı değiliz, 'Kurultay toplamayız' demiyoruz. Tam tersi MYK'da bir kurultay toplamanın koşullarının neler olduğunu da konuştuk." açıklamasında bulundu.

MYK'da alınan kararlar hakkında konuşan Sarı, şu bilgileri paylaştı:

"Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık, MYK'nin içinden Sayın Genel Başkanın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz, arkadaşlarımızla konuşmak üzere. Bu arkadaşlarımız, önceki dönemde iktidarda olan, partiyi yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa bu arkadaşlarımızla karşılıklı olarak bir araya gelsinler, otursunlar konuşsunlar ve bir yol haritası konusunda, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Herhangi bir ön yargımız, herhangi bir kırmızı çizgimiz yok. Ancak şu var, elbette bir hukuki zemin var, bu hukuki zemin üzerinde bunun konuşulmasına ihtiyacımız var."

11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi toplanacak

Müslim Sarı, 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi (PM) toplantısının yapılacağını bildirerek, "Salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız Grup'ta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, bazı önemli değerlendirmeler yapacak, bunu da Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Onun dışında disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkanın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlayacak." diye konuştu.

Sarı, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hangi parti tüzüğünün esas alındığına ilişin soru üzerine Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butlan kararı mevcut yönetimi ve mevcut yönetimin aldığı kararları, kurultayları ve kurultay kararlarını yok sayıyor. Henüz kesinleşmemiş olmakla beraber mevcut fiili durum, veri durum bu ve ihtiyati tedbirle bu kararı verdi. Dolayısıyla 2024'te yapılan tüzük değişikliği de bir kurultayla yapıldığı için butlan kararıyla beraber o kurultay kararı da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla önceki tüzüğe dönüyoruz ve bu önceki tüzük çerçevesinde de MYK üyelerimizi Parti Meclisi onayına sunma zorunluluğumuz yok."

Müslim Sarı, Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik soruya, "Arkadaşlarımız, Genel Başkanımızı ziyarete geldiler. Bu görüşmeye başka anlamlar yüklemek doğru değil, böyle bir anlamı yok. Bir diyalog heyeti, heyetin bir parçası olarak bu arkadaşlarımızın değerlendirildiğine ilişkin bir durum söz konusu değil. Bu arkadaşlarımızın partiyle ilgili düşüncelerini Sayın Genel Başkana iletmek üzere yaptıkları bir ziyaret." yanıtını verdi.

CHP'nin belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanının doğru olmadığını aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Şu anda tedbir kararı olduğu için daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Dolayısıyla bu veri hukuki durum hukukta bir mücbir sebep oluşturuyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim istesek de kurultay yapamayacağımız için CHP'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır. Yeni parti konusundaki iddialar bence diğer arkadaşlara sorulması gereken iddialar. Biz CHP içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz. Ama arkadaşlarımızın böyle bir tercihi varsa yani önümüzdeki günlerde göreceğiz, o da değerlendirilir. CHP'nin kapatılmasıyla ilgili bir durum da asla söz konusu değildir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de gereksiz spekülasyon olduğunu görüyorum. Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez, hiç kimse bunu başaramaz."

Grup toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara ilişkin soru üzerine Sarı, "Bu bazı koşullarda o ortamın gerginliği içinde söylenmiş bazı sözleri tolere edebilecek durumdayız. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum. Partinin kurumsal kimliğine, parti yöneticilerine, Sayın Genel Başkana, parti yöneticilerine karşı tutumları da not ediyoruz bir yere." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk toplantısında partiden ihraç edilecek isimlerin olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlarken, bunun değerlendirmesini YDK'nin yapacağını dile getirdi.

TBMM Grup seçiminin tekrar istenip istenmeyeceğine yönelik soru üzerine Sarı, "Bu MYK'mızın gündemine gelmedi ama önümüzdeki günlerde gelebilir, Sayın Genel Başkanın ne şekilde takdir edeceğine bağlı." ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Sarı, Yüksek Seçim Kurulu'nun butlan kararına ilişkin yapılan itirazın gerekçesini açıklamasına ilişkin soruyu ise "Verilen karar bence çok açık. Seçim Kurulu 'Bu konu benimle ilgili değil, ben üst merci değilim.' dedi. Dolayısıyla burada tartışılacak bir husus yok. Butlan kararının üst mercii çok açık bir biçimde Yargıtay." diye yanıtladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Kılıçdaroğlu ve yeni MYK yönetimine bir çiçek göndermesiyle ilgili, "Bunu partiye geri dönüş isteği olarak yorumlayabilir miyiz?" sorusuna da Sarı, "Onu çiçeği gönderen arkadaşlarla konuşmanız lazım. Bizim böyle bir değerlendirmemiz yok." şeklinde cevap verdi.

Açıklamasının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Sarı, butlan kararına ilişkin temyiz başvurusunun geri çekilip çekilmemesini değerlendireceklerini bildirdi.