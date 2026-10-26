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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ın Kılıçdaroğlu iddiasını montaj olarak niteledi

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ın Kılıçdaroğlu iddiasını montaj olarak niteledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretine ilişkin iddialarına yanıt vererek, paylaşılan WhatsApp yazışmasının montaj olduğunu öne sürdü. Sarı, Tanal'dan iddialarını somut delillerle desteklemesini istedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretine ilişkin iddialarıyla ilgili, "Siyasi hesaplaşmalarınızı gerçek dışı iddialar üzerinden yürütmek yerine, kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve ortaya attığınız iddiaları somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz" dedi.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselde, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları'na ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp yazışmasında, teşkilat üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine katılmaya çağrıldığını ve ardından gazetecilerle konuşmamalarının istendiğini iddia etti. Tanal paylaşımında, "Bu yazışma doğruysa, katılımı örgütleyip gazetecilerden gizleme telaşınızın sebebi nedir? AKP yöneticileri ve Kılıçdaroğlu açıkça cevap versin: Bu çağrıdan haberiniz var mı? Talimatı kim verdi? Milletin karşısında ayrı saflarda görünüp arka planda birbirinize destek mi veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"KİMİN NEREDE DURDUĞU, MONTAJ GÖRÜNTÜLERLE DEĞİL, SİYASİ TUTUMUYLA ANLAŞILIR"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Tanal'ın paylaştığı söz konusu yazışmanın montaj olduğunu öne süren Sarı, şunları kaydetti:

"Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez. Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir.

AKP ile kimin yakınlaştığını sorguluyorsanız, Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı forsuyla kimin karşıladığını, Meclis'te kimin ayağa kalktığını ve iktidarla normalleşme sürecini kimin başlattığını hatırlamanız yeterlidir. Genel Başkanımızın AKP iktidarına karşı yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadele ortadadır. Kimin nerede durduğu, montaj görüntüler ve mesnetsiz iddialarla değil, siyasi tutumuyla ve tercihleriyle anlaşılır. Siyasi hesaplaşmalarınızı gerçek dışı iddialar üzerinden yürütmek yerine, kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve ortaya attığınız iddiaları somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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