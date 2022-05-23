CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi, cumartesi günü İstanbul Maltepe'de bir miting düzenlendi. Yoğun katılım sağlanan mitingde, sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli bir vatandaş kağıt toplayıcısı olduğunu söyleyip hayat koşullarından dert yandı.

MİTİNGDE ÇÖPTEN BULDUĞU TERLİĞİ GİYDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayağındaki yırtık terliği çıkarıp sahnede sallayan Güllü, "Yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim" demişti. 49 yaşındaki Güllü'nün miting sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarında ise aslında anlattığından çok daha farklı bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

MARKA GİYİNİP ALKOL MASALARINDA OTURMUŞ

Görüntülerde Güllü'nün alkol masalarında yer aldığı, marka ayakkabı ve kıyafetlerle dolaştığı görülüyor. Söz konusu kareler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, onlarca kullanıcı Güllü'nün yalanının patladığı şeklinde yorumlar yaptı.

Güllü'nün ortaya çıkan kareleri ve gelen tepkiler: