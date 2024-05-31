CHP Milletvekili Fahri Özcan, Türk vatandaşlarının vize sorununu Meclis gündemine taşıdı

(ANKARA) - CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özcan, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vize alma konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Avrupa Birliği ülkelerinin vize randevuları için tek yetkili olarak belirlediği VFS'nin Türkiye'deki ortaklarının, bir vize acentası kurarak yetkilerini suistimal ettikleri ve vize randevularını fahiş fiyatlarla sattıkları iddiaları doğru mudur" diye sordu.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özcan, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vize almakta yaşadıkları sorunları Meclis gündemine taşıdı. Özcan, TBMM Başkanlığı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özcan, önergesinde Türkiye vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vize alamadığını, vize randevularının yetkili kurum tarafından fahiş fiyatlarla ve yalnızca referansı olan müşterilere el altından satıldığı iddiasını hatırlattı.

"Vizelerin fahiş fiyatlara ve referansı olan müşterilere el altından satıldığı belirtilmekte"

Vize sorunu nedeniyle iş insanlarının, öğrencilerin, ailelerin ve tatil planı yapanların programlarının iptal olduğunu söyleyen Özcan, "İddialara göre, Avrupa Birliği ülkelerinin vize randevuları için tek yetkili olarak belirlediği kurum olan VFS'nin Türkiye'deki ortaklarının, bir vize acentesi kurarak VFS'deki yetkilerini kullanıp vize randevularını fahiş fiyatlarla ve yalnızca referansı olan müşterilere el altından sattığı belirtilmektedir. Ayrıca, vize randevu botları kullanılarak randevuların alınması ve bu yolla vatandaşlarımızın mağdur edilmesi de iddia edilmektedir. Bu durum, işini düzgün yapmaya çalışan acentelerin işlerini kaybetmesine, vatandaşlarımızın yetkisiz acenteler tarafından dolandırılmasına ve vize alamamasına yol açmaktadır" dedi.

"Bakanlığınızın yürüttüğü veya planladığı herhangi bir çalışma var mıdır?"

Vize konusunda mevcut mağduriyetlerin giderilmesi adına Dışişleri Bakanlığı'nın atacağı adımların kamuoyuyla paylaşılmasının büyük önem arz ettiğini söyleyen Özcan, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Avrupa Birliği ülkelerinin vize randevuları için tek yetkili olarak belirlediği VFS'nin Türkiye'deki ortaklarının, bir vize acentası kurarak yetkilerini suistimal ettikleri ve vize randevularını fahiş fiyatlarla sattıkları iddiaları doğru mudur?

Vize randevu botları kullanılarak randevuların alınması ve bu yolla vatandaşlarımızın mağdur edilmesi konusunda Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? VFS ve ortaklarının faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir denetim yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa, bu denetimlerin sonuçları nelerdir?

Yetkisiz acentelerin vize işlemleri konusunda faaliyet göstermesini önlemek adına ne gibi önlemler alınmaktadır?

Vize randevusu alamayan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler konusunda Bakanlığınızın aldığı veya almayı planladığı önlemler nelerdir?

İş insanlarının işlerinin aksaması, öğrencilerin eğitimlerine devam edememesi, ailelerin birleşememesi ve vatandaşların tatil planlarının iptali gibi sorunların çözümüne yönelik Bakanlığınızın herhangi bir girişimi bulunmakta mıdır?

Vize randevu sisteminin daha adil ve erişilebilir hale getirilmesi için Bakanlığınızın yürüttüğü veya planladığı herhangi bir çalışma var mıdır?"