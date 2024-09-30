Üye Girişi
Haberler

CHP'li Yazgan, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını TBMM'ye Taşıdı

CHP'li Yazgan, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını TBMM'ye Taşıdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kalıcı yaz saati uygulamasının neden olduğu sorunları TBMM gündemine taşıyarak, Milli Eğitim ve Enerji Bakanları'na soru önergesinde bulundu. Yazgan, özellikle ikili eğitim gören öğrencilerin ve işçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kalıcı yaz saati uygulamasının yol açtığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yazgan, günlerin kısalmaya başlamasıyla sorunun derinleşeceğini vurgulayarak, olumsuz sonuçların giderilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

CHP'li Yazgan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatlerin ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınması uygulamasının 7 Eylül 2016'daki kararname ile terk edildiğini ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini anımsatan Yazgan, "Uygulama 2017'de yargı kararıyla durdurulmuş olsa da 2 Ekim 2018'de kalıcı hale getirilmiştir" hatırlatmasında bulundu.

Yazgan, bu uygulamadan en çok ikili eğitim kapsamındaki öğrenciler ile işçileri olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Sabahçı olarak adlandırılan gruptaki öğrencilerin okula sabah karanlıkta gittiği, öğlenci olarak adlandırılan gruptaki öğrencilerin ise okuldan karanlıkta çıktığı bilinmektedir. Günlerin kısalmaya başlamasıyla birlikte sorunun yeniden ağırlaşacağı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı. Yazgan, okula ve işe karanlıkta gidilmesi ve gelinmesi sırasında yaşanan trafik kazalarının da kamuoyuna yansıdığını anlatarak, soru önergesinde "Uzmanlar, uygulama nedeniyle enerji tüketiminde tasarruf sağlanmadığını, aksine elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin daha fazla kar ettiğini vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Çalışma yürütüyor musunuz?"

Yazgan, Bakan Tekin'e "Bakanlığınız ikili eğitim sorununu çözmek için ne gibi çalışmalar yürütmektedir? İkili eğitim kapsamında olan öğrenci sayısı kaçtır? İkili eğitim görülen okul sayısı kaçtır ve tüm okullara oranı nedir? İkili eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı nedir? Bakanlığınız kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yürütmekte midir? Kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla okula giriş ve çıkış saatlerinde düzenleme öngörülmekte midir?" sorularını yöneltti.

Ahmet Baran Yazgan, Bakan Bayraktar'a ise şunları sordu:

"Kalıcı yaz saati uygulamasına devam edilmesinin gerekçesi nedir? Uygulamanın yaşama geçirildiği 2016'dan Eylül 2024'e kadar enerji tasarrufu sağlanmış mıdır? Eğer enerji tasarrufu sağlandıysa yıllara göre dağılımı nedir? Uygulamanın enerji tasarrufuna katkı sağladığına yönelik açıklamaların dayanağı nedir ve bu verilere hangi yöntemle ulaşılmıştır? Uygulamaya geçilmesine dayanak olduğu belirtilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlandığı kaydedilen raporun kamuoyuyla paylaşılmamasının gerekçesi nedir? Özellikle öğrenci ve çalışanların uygulamadan olumsuz etkilendiği yönündeki uzman açıklamaları dikkate alındığında olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için çalışma yürütülmekte midir? Kalıcı yaz saati uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016'dan bu yana uygulamanın ekonomik ve sosyal etkileri araştırılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Baran Yazgan Milletvekili Politika Güncel Enerji Edirne Eğitim Tarım

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });