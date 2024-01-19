CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın Pankartlarına Engelleme Girişimi

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın tanıtım pankartlarına engelleme girişimine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı tepki gösterdi. Sarı, "Korkunun ecele faydası yok. Olabilir, korkuyorlardır, koltuklarını bırakmak istemiyorlardır, her türlü güçlerini kullanacaklardır. Fakat mücadelemize inanan, kentin geleceğine güvenen halkımızın desteği her zaman yanımızda olacaktır" dedi.

AKP'nin yönettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın tanıtım pankartlarına engelleme girişiminde bulundu. Ahmet Akın'ın kiraladığı binanın cephesine asılmak istenen pankartları önce zabıta sonra polis ekipleri engellemeye çalıştı. Pankartlar ancak CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın olay yerine gelmesi sonrası yerlerine asılabildi.

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve onlarla birlikte hareket eden polis, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın şehir merkezinde kiraladığı duvar ve bina cephelerine asılan pankartlarına art arda müdahale girişiminde bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı ve AKP'nin adayı Yücel Yılmaz, kamu olanaklarıyla yürüttüğü seçim kampanyasının yanı sıra CHP'nin adayı Ahmet Akın'ı engelleme girişimlerini sürdürüyor. Yaklaşık bir aydır Balıkesir'de seçim çalışmalarını yürüten Ahmet Akın'ın çok sayıda pankartı AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve polis tarafından indirildi. Yeniden adaylığı açıklanan AKP'li Yılmaz'a ait afişler ise hem kamuya ait alanlar hem de kamu bütçesi kullanılarak şehrin dört bir yanında sergileniyor.

Son yaşanan olayda, CHP'li Ahmet Akın'ın Karesi ilçesindeki Salih Tozan Caddesi üzerindeki binanın cephesine asılan pankartına müdahale girişiminde bulunuldu. Akın adına çalışma yürüten ekipler, daha önceden sözleşme karşılığı kiralanan bina cephesine pankart asmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam karşısındaki apartmana geldi. Vinçlerle çalışmaya başlayan ekiplere önce AKP yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri engel olmaya çalıştı. Sözleşme, muvafakatname ve izin belgelerinin gösterilmesi üzerine zabıta ekipleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, pankartların asılmasına engel olmak için devreye girdi. CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın avukatlarının hukuken hiçbir sorun olmadığını anlatmasına karşın polis ekipleri pankartların asılmasını engellemek için ısrar etti. Avukatlar ve polis ekipleri arasındaki müzakereler sürerken CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı olay yerine geldi. Sarı'nın gelişiyle birlikte polis ekipleri geri çekildi ve pankartların asma işlemine devam edildi.

Serkan Sarı'nın olay ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Akın'ın tanıtımıyla ilgili olarak bugün şu dış cephede hazırlamış olduğumuz pankartın giydirilmesi ile ilgili; Emniyet gücü arkadaşlarımız, buradaki yapmış olduğumuz pankart asılma çalışmalarını engellemek üzere arkadaşlara müdahale ediyor. Zabıta arkadaşların bir takım müdahaleleri olmuş. Şikayet dilekçemize rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Burada bu pankartların asılmasına karşı bir engelleme çabası ile karşı karşıya kaldık. Üzerinden beş gün geçmiş, herhangi bir karar verilmemiş, yapmış olduğumuz şikayete müdahale edilmemiştir. O gün çalışma yapılırken yetkili arkadaşlara 'Buraya bu pankartlar, bayraklar asılamaz' demiş olmamıza rağmen asılmasına müsaade edilmiş ama bugün bizim çalışmamıza engel olmak istenmiştir. Emniyet gücü arkadaşlarla gerekli görüşmelerimizi yaptık. Pankartı buraya asıyoruz, asacağız. İlgili kurum beş günden beri bize cevap vermiyorsa ve bizimle ilgili de müdahale hemen yapılmak isteniyorsa karşısında dimdik duracağız.

"KOLTUKLARI BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"

"Ne yaparlarsa yapsınlar, ne gücünü kullanmak isterlerse istesinler, bugün Balıkesir'e Kuva-yi Milliye kentine inanmış olan kadrolar mücadelesinden de direnişinden de asla geri adım atmayacaklardır. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Akın, Balıkesir'in evladı Ahmet Akın, Kuva-yi Milliye'nin evladı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna milletimizin iradesiyle oturacak. Korkunun ecele faydası yok. Olabilir, korkuyorlardır, koltuklarını bırakmak istemiyorlardır, her türlü güçlerini kullanacaklardır. Fakat mücadelemize inanan, kentin geleceğine güvenen, bu kenti şehri emin birine emanet etmek isteyen halkımızın desteği her zaman yanımızda olacaktır. Bizler de bu mücadelede geri adım atmadan, hukuksal çerçevede hakkımızı koruyarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer bir karar varsa tebliğ edilsin. O kararın gereğini yapmak bizim boynumuzun borcudur ama kararlar tek taraflı değil adil vicdani ve hukuksal olarak eşit bir şekilde uygulanmak zorundadır. Birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidarımızı halkın iktidarını milletin iktidarını Balıkesir'in iktidarını sağlayacağız."

Sarı'nın konuşması sırasında sokaktan geçen bir vatandaş "Ahmet Akın bize en yakın vekilim" sözleriyle Sarı'ya seslendi.

Sarı da vatandaşa, "Ahmet Akın bize en yakın. Hiç kimse de bunu engelleyemez. Merak etmeyin" yanıtını verdi.