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CHP'li Pala: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Verilerini Açıklamıyor

CHP'li Pala: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Verilerini Açıklamıyor
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelttiği soru önergesinin yanıtında Covid-19 test, vaka ve ölüm sayılarına dair veri verilmediğini belirterek, bu bilgilerin paylaşılmasının önemi üzerinde durdu.

(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Covid-19 salgınının güncel test, vaka, ölüm sayıları ve salgına neden olan Sars-CoV-2 virüsü ile ilgili soru önergesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği yanıtta veri paylaşmadığını belirterek "Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığının güncel durumuyla ilgili test, vaka ve ölüm sayılarını açıkla(ya)mıyor. Oysa hastalığa ilişkin verilerin açıklanması, hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na Covid-19 salgının güncel test, vaka, ölüm sayısı, illere göre dağılımı ve Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ilişkin soru önergesi vermişti. Pala, Memişoğlu'na şu soruları yöneltmişti:

"Yurt çapında yapılan SARS COV-2 PCR testi sayısı nedir? Bu testlerdeki pozitiflik oranı nedir? Atık su analizlerine göre SARS COV-2 aktivitesinde artış söz konusu mudur? Artış varsa aktivitenin arttığı iller hangileridir? 2023 ve 2024 yılı ilk altı ayında tanı konulan COVİD-19 olgu sayısı ve illere göre dağılımı nedir? 2023 ve 2024 yılı ilk altı ayında tanı konulan COVİD-19 ölüm sayısı ve illere göre dağılımı nedir? Bakanlığımızın COVİD-19 enfeksiyonunun yayılımının önlenmesi için herhangi bir eylem planı var mıdır?"

Bakan Memişoğlu, Pala'nın sorularına şu yanıtı verdi:

"Bakanlığımız tarafından solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili dünyadaki gelişmeler, yeni varyantlar, etkileri yakından takip edilmekte; hastalığa yönelik tanı, vaka tespiti, koruma ve kontrol önlemleri belirlenmektedir.

Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan ve bakanlıklar ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği " Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" hazırlanmış, Dünya Sağlık Örgütü açıklamaları ve bilimsel gelişmelere göre düzenli olarak güncellenmiştir. COVİD-19 pandemisinden elde edilen tecrübeler ışığında, mevcut pandemi planlarımızın gözden geçirilme çalışmaları, Bakanlığımızca sürdürülmektedir.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)'nin 12 Temmuz tarihinde yayınladığı haftalık rapora göre, SARS-CoV-2 dolaşımının çok düşük olduğu bir dönemden sonra, Mayıs ayından itibaren bazı AB/AEB ülkelerinde SARS-CoV-2 aktivitesinin arttığına dair bildirimler yapılmıştır. Hali hazırda dolaşımda olan ve büyük ölçüde baskın olan SARS-CoV-2 varyantı BA.2.86'nın enfeksiyon şiddetinde artış olması ve aşı etkinliğine önemli ölçüde azaltması beklenmemektedir.

Salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayata eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınacak önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil, bireysel düzeyde uygulaması önem arz etmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

"Bakanlık, Covid-19 hastalığının güncel durumuyla ilgili test, vaka ve ölüm sayılarını açıklayamıyor"

Pala, Bakan Memişoğlu'nun yanıtıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, soru önergesinin daha önce verilen önergelerde olduğu gibi yine yanıtsız bırakıldığını belirterek, "Bakanlık önergeyi ancak 19 Eylül'de, yanıt verme süresi geçtikten çok sonra, üstelik sorulardan hiçbirine ilişkin veri veremeden yanıtladı. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan atık su analizlerinde Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüs yükü yüksek olmasına karşın, Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığının güncel durumuyla ilgili test, vaka ve ölüm sayılarını açıkla(ya)mıyor. Oysa hastalığa ilişkin verilerin açıklanması, hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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