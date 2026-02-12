CHP'li Öztürkmen: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapamaz. Yapmaya Kalkmak Bu Anayasa'yı İlga Etmektir, Bu da Suçtur

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ak Parti'nin "yeni anayasa" planına ilişkin, "1982 Anayasası bugün yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yapmak için, önce bu Anayasa'nın ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir. Yürürlükteki Anayasa'ya göre seçilmiş ve çalışmakta olan TBMM, nasıl olacak da kendisinin varlık sebebi olan, kendisini kuran Anayasa'yı yürürlükten kaldıracaktır? TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir? Kısaca bu TBMM yeni bir anayasa yapamaz. Yapmaya kalkmak bu anayasayı yok saymaktır. İlga etmektir. Bu da bu Anayasa'ya göre mevcut kurumlara ve kurallara göre suçtur" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti'nin "yeni anayasa" planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen, Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen sürecin nihai amacının "yeni anayasa" olduğunu belirterek "Hem Cumhur İttifakı hem de DEM Parti/İmralı/PKK kanadı, yürütülen sürecin hukuki adımlarla sonuçlandırılması ve bu hukuki adımların yeni anayasa ile kalıcılaştırılmasını hedeflemektedir. Tabii, iktidar açısından yeni anayasa sürecinin 'demokratikleşmek'ten ziyade Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu cumhurbaşkanlığını garanti altına almak amacını taşıdığını biliyoruz. Peki, bu Meclis sıfırdan yeni bir anayasa yapabilir mi?" diye sordu.

"Asli kurucu iktidar, bu halde yepyeni bir devlet kurmaz; devletin kuruluşunu yeniler"

Tüm dünyada ve özelde de Türk Anayasa hukukçuları arasında neredeyse hemen tüm Anayasa hukukçularının üzerinde mutabık kaldığı husus Anayasa yapma yetkisi ile Anayasa değiştirme yetkisinin birbirinden ayrı olduğuna değinen Öztürkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de 1982 Anayasasında değişiklik yapmak yerine, yeni bir anayasa yapmak isteyenlerin öncelikle şu soruya cevap vermeleri gerekir: TBMM yeni bir anayasa yapabilir mi? Anayasa yapma yetkisi ancak 'Asli Kurucu İktidar'lar tarafından yapılabilir. Asli kurucu iktidar, hukuk-dışı bir iktidardır. Diğer bir ifadeyle, bu iktidar, 'hukuk boşluğu ortamında belirir. Bir hukuk boşluğu ise ya baştan itibaren vardır; ya da sonradan yaratılmıştır. Baştan itibaren mevcut hukuk boşluğu ortamında beliren asli kurucu iktidar yepyeni bir anayasa yapar. Asli kurucu iktidarın yeni yaptığı anayasadan önce gelen bir anayasa yoktur. Bu durumda asli kurucu iktidar, yeni bir anayasa yapmak için eski bir anayasayı yıkmamış, zaten mevcut olan hukuk boşluğundan yararlanmıştır. Bu halde asli kurucu iktidarın yaptığı anayasa devletin ilk anayasasıdır. Bu tür hukuk boşluğu, sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması, bağımsız devletlerin birleşmesi, bir devletin birden çok bağımsız devlete ayrılması gibi yeni bir devletin kurulması durumlarında ortaya çıkar. Sonradan yaratılmış hukuk boşluğu ortamında beliren asli kurucu iktidar ise yeni bir anayasa yapmak, yeni bir hukuk düzeni kurmak için, önce mevcut anayasayı ortadan kaldırarak bir hukuk boşluğu yaratır; sonra, bu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Bu halde yepyeni bir devlet kurulmamakta, mevcut devletin kuruluşu yenilenmektedir. Bu durumda yapılan anayasa devletin ilk anayasası değildir. Bu tür hukuk boşluğu, devrim, hükümet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan asli kurucu iktidar, önce mevcut siyasal rejimi yıkar; 'anayasayı ilga' eder; hukuk boşluğu yaratır. Sonra bu boşluğu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Asli kurucu iktidar, bu halde yepyeni bir devlet kurmaz; devletin kuruluşunu yeniler; siyasal rejimi değiştirir."

Öztürkmen, mevcut bir anayasa tali kurucu iktidar tarafından yürürlükten kaldırılıp yerine yenisi yapılayacağını belirten Öztürkmen, "Önce 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı kanun 1924 Anayasası'nı ilga etmiş ve sonra 1961 Anayasası hazırlanmış, 1982 de de beş generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi 27 Ekim 1980 tarih ve 2324 sayılı kanun 1961 Anayasası'nın bazı hükümlerini ilga etmiş ve 1982 Anayasası hazırlamak üzere bir Kurucu Meclis oluşturmuş ve seçmen oyuna sunulduktan sonra 1961 Anayasasını tümden ilga etmiştir. Yani her iki Anayasa da Asli Kurucu iktidar tarafından hazırlanmış ve önceki anayasaları ilga ederek bir hukuk boşluğu yaratan Asli Kurucu iktidar tarafından yapılmıştır. 1982 Anayasası bugün yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yapmak için, önce bu Anayasanın ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

"TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir?"

"Nasıl 1924 Anayasası 1 sayılı Kanun ve 1961 Anayasası da 2324 sayılı Kanun ile ilga edilmiş ve anayasasızlaştırılmış ise, 1982 Anayasasının da benzer bir şekilde ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir" diyen Öztürkmen, şunları kaydetti:"

"Yürürlükteki Anayasaya göre seçilmiş ve yürürlükteki Anayasaya göre çalışmakta olan TBMM, nasıl olacak da, kendisinin varlık sebebi olan, kendisini kuran Anayasayı yürürlükten kaldıracaktır? TBMM'nin kendisini kuran Anayasayı ilga etmesi, bizzat kendisini de ortadan kaldırması anlamına gelir. TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir? Kısaca bu TBMM yeni bir anayasa yapamaz. Yapmaya kalkmak bu anayasayı yok saymaktır. İlga etmektir. Bu da bu anayasaya göre mevcut kurumlara ve kurallara göre suçtur. Öyleyse yapılması gereken yeni bir anayasa yapmak için sırf bu amaçla ve bu görev için seçilecek bir Kurucu Meclis oluşturmak ve 86 milyonun ortak mutabakatı olacak bir metin hazırlamak ve bunu halkoyuna sunmaktır."