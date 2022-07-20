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CHP'li Öztrak: Anketlerde birinci parti olmaya başladık (2)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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CHP'li Öztrak: Anketlerde birinci parti olmaya başladık (2)

'ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIYORUM'CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

'ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIYORUM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.Faik Öztrak da, "Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük. Pahalılık almış başını gitmiş" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Güncel Haberler

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