CHP'li Özel, Malatya'da: "Cesaretleri Varsa, Bu Eylüle Sandığı Vatandaşın Önüne Koysunlar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya'da; "Sandık için gün sayıyoruz. CHP, yapılacak bir erken seçime bugünden hazır ve dünden razıdır. Eğer cesaretleri varsa hemen 2-3 ay sonraya, bu eylüle sandığı vatandaşın önüne koysunlar. Vatandaş da kurtulsun, Türkiye de yeni iktidarına kavuşsun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'de elbette rakamlarla ekonomi kötü. Ama rakamlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bugün enflasyonun yüzde 70'ler seviyesinde açıklanıyor olması başta enflasyona göre zam alacak herkesin cebinden, devletin sistematik olarak para çalması demek. O insanları yoksulluğa, açlığa sürüklemesi demek. Bu yüzden TÜİK'in enflasyon rakamlarını nasıl belirlediğini kamuoyuna şeffafça açıklaması gerekirken; artık sepette hangi mal, hizmet ve ürünlerin olduğunu gizliyor olmaları da bunun kötü niyetli bir çaba olduğunun açık göstergesi.

Bizim çağrımız şudur: Birincisi, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) gibi bağımsız ve kimsenin emir komutası içinde olmayan kuruluşların rakamları, bugün TÜİK rakamlarının iki katından fazlasını gösteriyor. Bunun için bir an önce TÜİK şeffaf bir şekilde enflasyon hesabını ne şekilde yaptığını bütün kamuoyuyla paylaşmalı ve gerçek rakamlar üzerinden enflasyon hesaplanmalıdır.

İkincisi de bu enflasyonun elbette temmuz ayında memur ve emeklilere uygulanacak ama işçiler için asgari ücretin hemen güncellenmesi gerekiyor. Çünkü ocak ayından bugüne kadar en az yüzde 40 hem de TÜİK'in rakamlarına göre, 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre fiyatlar en az yüzde 40 artmış durumda fiyatlar. Yüzde 40'lık bir güncelleme yapılmaksızın, asgari ücretle sene sonuna kadar devam edilemez. Buradan hem hükümete hem de işçi sendikalarına çağrımızı yapıyoruz; işçinin hakkını korumak için görev yapan sendikaların bu enflasyon şartlarında yılda bir kez asgari ücretin belirlenmesini kabul etmemeleri gerekir. Mutlaka temmuzda bir ara zam olması lazım.

"MAZOT MALİYETİ 4 KATINDAN FAZLA ARTMIŞ DURUMDA"

Ayrıca çiftçiler açısından durum çok daha vahim. Çiftçinin en temel girdisi mazot. 70 litrelik bir traktör geçen sene bugün 460 liraya doluyorken, bugün ise 2 bin liraya doluyor. Çiftçinin mazot maliyeti 4 katından fazla artmış durumda. Mazot bu fiyatlarda olduğu zaman üretim yapmak mümkün değil. Verimli üretim yapmak mümkün değil.

Bugün çiftçilerde iki temel sorun var; aşırı artmış fiyatlar yüzünden gübre alamamak, tarlasını işleyip, sürememek. İkisi de verimi düşürüyor. Oysa bu çiftçinin sorunu olduğu kadar hepimizi gıda tedariki açısından da büyük bir sorun. Türkiye, gıda tedarikinde dışa bağımlı bir döneme girmiş durumdayız. Bu fiyatlarla gübresini alamayan, tarlasını yeterince işleyemeyen çiftçinin üretimindeki randımansız durum bizi iyice dışa bağımlı bir hale getirecek. Bir de kime şunu unutmasın; çiftçiler yaşatmak için yaşamak zorunda olan insanlar. Eğer onlar aç kalırsa hepimiz aç kalırız."

Özel, "Hava ambulansı hizmetinin 'kur farkından oluşan maliyet artışı' nedeniyle iptal edilmesi" iddialarına ilişkin, "Kur her şeyde hayatı etkiliyor. Tabii ki ambulansları da etkiliyor olması doğrudan Türkiye için sağlık hizmetinin sunulması, sağlık hizmetinin acil durumlarda hızlı erişilebilmesi için çok önemli. Bakanlığın yaptığı açıklama itiraf niteliğindedir. Türkiye'yi ne hale getirdiklerini kendi bakanlıklarının yaptığı açıklamadan görebilirler" değerlendirmesi yaptı.

"PSİKOLOJİK İKTİDAR EL DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Siyaset bazen halat çekme yarışı gibidir. İki taraf halatı kendisine doğru çekmeye çalışır. İki taraf da direnir. Aday açıklamasından önce Cumhurbaşkanı'nın Türkiye siyasetinde bir halat çekme yarışı yaşanıyordu. Biz, onlara 'Adayınızı açıklayın' diyorduk, onlarda bize 'Siz adayınızı açıklayın' diyorlardı. Bugün gelinen noktada bir çektik onlar geldi. Onlar dayanamadılar çünkü aday tartışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı noktasındaki şüpheler onları adayını açıklamaya zorladı. Onlar adayını biz istediğimiz zaman açıkladılar, biz ise adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Siyasette psikoloji ve psikolojik rekabet çok önemlidir. Bugün Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiş durumdadır. Psikolojik iktidar, bugün Türkiye'de muhalefet partilerindedir. İktidar partileri de psikolojik olarak muhalefete düşmüş durumdalar. Çünkü muhalefete muhalefet etmek iktidar etmek demek değildir. Eğer siz muhalefete muhalefet etmeye başladıysanız, muhalefetin her söylediği sözü eleştirmekten başka bir sözünüz yoksa, sürekli muhalefete hakaretler yöneltiyorsanız sizin artık muhalefete geçme zamanınız geldi demektir. Muhalefetin de iktidara gelme zamanı geldi demektir."

"TÜRKİYE'DE GÜNDEM ERKEN SEÇİM"

Türkiye'de psikolojik iktidarın el değiştirdiğini, siyasi iktidarın el değiştirmesi için sandığı beklediklerini kaydeden Özel, şunları söyledi:

"Sandık için gün sayıyoruz. CHP, yapılacak bir erken seçime bugünden hazır ve dünden razıdır. Eğer cesaretleri varsa hemen 2-3 ay sonraya bu eylüle sandığı vatandaşın önüne koysunlar. Vatandaş da kurtulsun, Türkiye de yeni iktidarına kavuşsun. Eğer bir ülkede sandık siyasetin konuştuğu bir şey ise gelmeyebilir ama vatandaşın konuştuğu bir şey ise bundan geriye dönüş mümkün değildir.

Bugün Türkiye'nin Karadeniz'inden Akdeniz'ine, doğusundan Güney Doğusundan en batısına kadar gündem erken seçimdir. Hiçbir sohbet seçimin günü tartışılmadan sonlanmamaktadır. Tarlada da aynı şey konuşuluyor fabrikada da kahvehanelerde de aynı şey konuşuluyor evlerde de. Demek ki vatandaşın gündemi erken seçim, Türkiye gündemine erken seçimi almazsa iktidar her geçen gün biraz daha kan kaybetmeye devam edecek. Bu işin kaçışı yok, en geç seneye haziranda, artık sandık önümüze gelmiş olacak. Ama en hayırlısı bu sene sonbaharda sandığı vatandaşın önüne koymaktır."

ANKA / Güncel