(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa tek adam rejimine 'dur' diyebiliriz. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa öğrencilerin sorunlarını çözebiliriz. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa bu ülkeye barış gelir. Bu ülkeye refah gelir, bu ülkeye huzur gelir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Parti Okulu Yönetici Eğitimleri kapsamında geldiği Çanakkale'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin kültürel mirasına ve doğasına dikkati çeken Kaya, "Çanakkale turizmi yalnızca birkaç aya sıkışmış durumda. ve daha çok yurt içi turizmde canlanıyor. Dünya mirası, Assos dünya mirası, Gelibolu dünya tarihinin hafızası; Bozcaada ve Gökçeada eşsiz doğa ve kültür zenginlikleriyle dolu. Bütün bunlara rağmen Çanakkale'ye uluslararası bir havaalanı yok. Çanakkale eğer tarihi değerleriyle, kültürel değerleriyle önemli bir kentse bu sorun çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Kaz Dağları'nın Türkiye'nin simgelerinden olduğunu söyleyen Kaya, "Ama oksijen yatağı olan doğal güzellikleriyle, yeryüzü zenginlik kaynaklarıyla dünyaya mal olmuş Kaz Dağları, yer altında çıkartılacak bir avuç altın için talan ediliyor. Bugüne kadar buna göz yumulmadı. Türkiye halkları da buna göz yummadı. Dünyaya ses getirdiniz. Ama ne yazık ki örtülü olarak bu talan devam ediyor. Kaz Dağlarının bu talanına dur demediğimiz müddetçe bizim zenginliklerimizi, bir avuç turistin geldiği güzellikleri de ortadan kaldırırsak gerçekten yaşanamaz bir şehir haline gelir" dedi.

"AİLELER TEREDDÜT EDİYOR"

Eğitimdeki sorunlar hakkında konuşan Kaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katiliamını hatırlatarak, "Çocuklarımızı kamu okullarına göndermekte aileler tereddüt etmeye başladı. Çocuğumun başına ne gelecek, koruyabilir miyim kaygısı var. Peki neden? Eğer okulda rehber öğretmen olsa, her 50 öğrenciye bir rehber öğretmen verilse bu kaygıyı veli yaşar mı? Yaşamaz. Kahramanmaraş'taki öğretmeni düşünün. Yavrularına, öğrencilerine yönelen silaha kendi bedenini siper etti. Canını verdi. Bir öğretmen canını verirdi. Ama öğretmenin canını verebileceği bir eğitim sistemini ortadan kaldırırsanız, öğretmenin haklarını ortadan kaldırırsanız bunların hiçbirine çözüm üretemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin bir dizi sorunu olduğunu belirten Kaya, "Sosyal devlet eğer bir öğrencinin barınma sorununu, beslenme sorununu çözemiyorsa o sosyal devlet olma özelliğini kaybetmiştir" dedi.

CHP'nin ülkedeki sorunlara çözüm ürettiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye birlikten mücadele ettiğimizde mutlaka ayağa kalkacaktır. Edirne'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Tekirdağ'a, Sinop'tan Antalya'ya, Çanakkale'den Türkiye'nin dört bir yanına aynı inançla seslenmemiz gerekiyor. Bu ülkenin umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla hiç kimse karanlığa kapılmasın. Hiç kimse umutsuzluğa da düşmesin. Nasıl Çanakkale geçilmez deyip bir avuç insan o yürekleriyle canlarını siper ederek şehitlikte yatıyor ve Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolu açmışlarsa, biz de bu Cumhuriyeti korumak, geleceğe taşımak için elimizdeki tüm olumsuzluklara rağmen bu umudu yükseltebiliriz. Cumhuriyete giden yolun açıldığı kentten bir kez daha gelip Türkiye'ye seslenelim. Diyelim ki Çanakkale'de yalnızca bir savaş kazanılmadı. Çanakkale'de bağımsızlık iradesi ayağa kalktı. Çanakkale'de Mustafa Kemal tarih sahnesine çıktı. Çanakkale'de Cumhuriyete giden yol açıldı.

İşte bugün bu topraklardan Türkiye'ye şu çağrıyı yapmamız lazım: Biz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmadığımız müddetçe bize emanet edilen Cumhuriyeti koruyamayız. Bize emanet edilen Cumhuriyeti korumanın yolu Cumhuriyetin muhafızı olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partililere düşen en önemli görev yüz on bir yıl önce başarılanı bugün yeniden başarmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var; biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' Emanetine sahip çıkarsak o zaman Cumhuriyet devrimlerine yeni devrimleri ekleyebiliriz. 6 oku bir halkanın içine almalıyız. O halkanın etrafına adına demokrasi demeliyiz. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa tek adam rejimine 'dur' diyebiliriz. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa öğrencilerin sorunlarını çözebiliriz. Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırılırsa bu ülkeye barış gelir. Bu ülkeye refah gelir, bu ülkeye huzur gelir."

Kaynak: ANKA