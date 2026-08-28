Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

İstanbul Zeytinburnu'da meydana gelen İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 17 KİŞİNİN YARALANDI

Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

KAZA KAMERADA: ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün önünde ilerleyen ve sağa dönmek için ani manevra yapan otomobile çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüsün sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı