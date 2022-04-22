CHP'li Karabıyık: '20 Yıllık AKP İktidarı, Çocukların Işığını, Gülüşlerini, Hayallerini, Umutlarını Yok Etti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Bu ülkede çocuklar okulda olması gereken yaşta çalışıyor, erken yaşta evlendiriliyor, evden kaçıyor ve suça sürükleniyor. Çocuklarımızın bayramı olan bugün öncelikli olarak konuşmamız ve çözmemiz gereken sorunlar bunlar. 20 yıllık AKP iktidarı, çocukların ışığını, gülüşlerini, hayallerini, umutlarını yok etti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Karabıyık'ın açıklaması şöyle:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, dünya çocuklarına duyduğu büyük sevginin ve çocuklara verdiği önemin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Ancak bugün gelinen noktada, ülkemizde yaşayan ve geleceğimizin temeli olan çocuklar, bugünü bir bayram olarak kutlamaktan uzak, yaşadığı sorunların mücadelesiyle geçiriyor.

"ÇOCUKLAR DA ERKEN YAŞTA YOKSULLUK DÖNGÜSÜNE GİRİYOR"

Nüfusumuzun üçte birini oluşturan çocuklar, ne yazık ki hem çok ciddi sorunlar yaşıyor hem de bu sorunların çözülmesinde çocuğun yüksek yararını dikkate alan uluslararası haklarından mahrum bırakılıyor. Çocuklarımız, iktidarın yarattığı kriz nedeniyle karanlığa ve soğuğa terk edildi; çünkü son bir yılda 2 milyon 776 bin 461 hanenin elektriği, 951 bin 294 hanenin ise doğalgazı kesildi. 20 yıllık AKP iktidarı, çocukların ışığını, gülüşlerini, hayallerini, umutlarını yok etti. İktidarın hatalı politikaları nedeniyle yaşadığımız kriz ortamında haneleri saran yoksulluk ve işsizlik nedeniyle, çocuklar da erken yaşta bu yoksulluk döngüsüne giriyor.

"ÇOCUKLARIN DÖRTTE BİRİ ÇOK DÜŞÜK KİLOLU"

1049 çocuk ile yapılan bir araştırmaya göre, çocukların dörtte biri çok düşük kilolu. Hekimlerin çalışmasına göre, lise öğrencilerinin yüzde 13,2'si beslenme eksikliği nedeniyle olması gereken kilonun altında. Bu oran ilkokulda yüzde 14,9'a, ortaokulda ise yüzde 19,8'e yükseliyor. Çocuklarda kansızlık görülme sıklığı ise ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2'si, erkek çocuklarının ise yüzde 68,6'sı kansızlıkla mücadele ediyor.

"NEREDEYSE 250 BİN ÇOCUK, İSTİHDAMDA OLDUĞU İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMİYOR"

Çocuklarımız ailelerinin itildiği yoksulluk nedeniyle sağlıklarını yitiriyor. Ülkemizde yoksul fertlerin yaklaşık yüzde 45'ini çocuklar oluşturuyor ve ne yazık ki Türkiye'de çalışan çocukların, çalışma nedenlerinin başında yoksulluk geliyor. Ailesi yoksullukla mücadele ettiği için istihdama katılmak zorunda kalan birçok çocuk, sokakta oyun oynaması gereken yaşta ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor ve hatta bu işlerde hayatını kaybediyor. Ayrıca bu çocukların yarısı okulu terk etmiş durumda. Bugün Türkiye'de neredeyse 250 bin çocuk, istihdamda olduğu için eğitimine devam edemiyor.

"BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR OKULDA OLMASI GEREKEN YAŞTA ÇALIŞIYOR, ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLİYOR"

Bu ülkede çocuklar okulda olması gereken yaşta çalışıyor, erken yaşta evlendiriliyor, evden kaçıyor ve suça sürükleniyor. Çocuklarımızın bayramı olan bugün de öncelikli olarak konuşmamız ve çözmemiz gereken sorunlar bunlar. Çünkü, çocuklara yapılacak olan sosyal yatırımlar kısa vadede daha sağlıklı ve donanımlı bir kuşak yaratacak, uzun vadede ise toplumsal eşitsizliklerin azalması, ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi, suç oranlarının düşürülmesi ve toplumsal barış ortamının sağlanması gibi çok önemli katkılar sağlayacaktır.

"ÇOCUKLARIMIZ ARASINDA VAR OLAN VE GİTGİDE DERİNLEŞEN MAKASI KAPATMANIN YOLU, PARASIZ, EŞİT VE NİTELİKLİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor ve eğitimi iyileştirmek için tüm çalışmaların, doğru bir eğitim sistemi ve planlamasıyla ivedilikle yapılması gerekir; ancak burada öncelikle eğitimi siyaset aracı olarak gören zihniyeti değiştirmek gerek. Çocuklarımız arasında var olan ve gitgide derinleşen makası kapatmanın yolu, parasız, eşit ve nitelikli eğitimden geçiyor. CHP iktidarında önceliğimiz, bu makası ortadan kaldırılmak için çocuklarımızın parasız, eşit ve nitelikli eğitim imkanına erişimini sağlamak olacak.

Çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek, bu şekilde çocuklarımızın gelecekleri için olumlu adımlar atılabilir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekten coşkuyla kutlanabilir. Bu ülkede çocuklarımıza yaşanabilir, mutlu ve umutlu günler bırakmak için çalışmak hepimizin asıl sorumluluğudur. Çocuklarımızın mutlu ve umutlu bayramlar yaşaması temennilerimle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım."