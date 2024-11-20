CHP'li Gürer: Uyuşturucu ve Silahlanma Sorunları Artıyor

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Uyuşturucu yaşı 10'a kadar inmiş. Emniyetimiz çalışıyor, bu konuda mücadele de veriyor ama diyorlar ki: 'Yakalıyoruz, götürüyoruz, savcılık çocukları bırakıyor ve biz bunlarla caddede, sokakta yolda karşılaştığımızda içimiz yanıyor.' Bu ülkede öyle silahlanma var ki ruhsatsız silahı olmayan insan da kalmadı. Toplumun bölüp ayrıştırılmasıyla yaratılacak sorunlar gelecekte daha da acı neticeler verebilir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Bugün sabah gerçekleşen olayda otuz saniye 'Ne diyorsunuz' diye sorsaydınız, Türkiye'nin genelinde bugün çoğu insanın 'Ya, ne oluyor' sorusunu sorduğu, insanları kamplara bölmeyi tetikleyen olay yaşanmazdı. Eğer ülkeyi yönetenler hazımsızlık içinde olursa bu topluma çok kötü yansıyor.

Acıdır, ülkenin ciddi sorunları var. Uyuşturucu yaşı 10'a kadar inmiş. Emniyetimiz çalışıyor, bu konuda mücadele de veriyor ama diyorlar ki: 'Yakalıyoruz, götürüyoruz, savcılık çocukları bırakıyor ve biz bunlarla caddede, sokakta yolda karşılaştığımızda içimiz yanıyor.' Eğer biz yapacaksak bunlarla ilgili çözümler üretecek iş yapalım. Bu ülkede öyle silahlanma var ki ruhsatsız silahı olmayan insan kalmadı. Biri motosiklete biniyor, kafası estiği yere kurşun yağdırıyor, öbürü arabada yol vermedin diye birbirine vuracak kadar kendinden geçiyor. Toplumun bölüp ayrıştırılmasıyla yaratılacak sorunlar gelecekte daha da acı neticeler verebilir.

2012 yılında bu ülkede milli bayramlarla ilgili bir genelge yayımlandı. O genelge yayımlandığı zaman bugün terör örgütü olarak tanımlanan FETÖ'nün yayın organlarına bakarsanız bu bayram törenlerinin böyle olmasını onlar talep ediyordu, milli anlamda ülkenin birliğini sağlayan bayramlar olmadık biçime dönüştürüldü. Şimdi 23 Nisan'da, milli eğitim müdürü; 19 Mayıs'ta, gençlik ve spor il müdürü çelenk koyuyor, vali dahi gelmiyor. Sayın Bakan, şu genelgeyi bir ele alın. Kim nerede duracak, ne yapacak? Bayramlarda nasıl bir tören kutlaması gerçekleşecek. Mücadeleyle kazanılmış zaferler sonrası oluşmuş bayramların töreninde kim, nerede duracağını bilmiyor. Ön sıraya bakıyorsunuz, kim olduğunu bilmediğiniz insanlar da orada duruyorlar, gelip bir tanesi yanlışlıkla olumsuz bir olay geliştirse toplum gözünde de hem de üst düzey değerlendirmenizde de sıkıntılar bu bağlamda artacak. Sorun yaratmak yerine çözüm merkezi olmalısınız ve bu anlamda ülkenin içinde bulunduğu çok sayıda yönetime yönelik sorunlar var."