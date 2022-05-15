CHP'li Başarır'dan, "Rize Havalimanı" Açıklaması: "3 Milyon Kapasite Dediğine Göre, İnşallah 3 Milyon Yolcu Garantisi Vermemişlerdir.

İSTANBUL (ANKA) - GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te; " Rize'de havaalanında, Mehmet Cengiz'i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı'nı soluna alıp; 'bu uçaklar niye boş?' demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize'den İstanbul'a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira. Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişleridir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz" dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Başarır, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zor bir dönemdeyiz. Gerçekten siyaset kurumu hata yapabilir, ülkeyi yönetenler hata yapabilir ama halkın sorunlarına yabancılaşmışsa burada büyük bir sıkıntı var.

"RİZELİ UÇAĞA BİNECEK DE SEN ONLARIN SIRTINDAN BİR İNSEN"

Dün Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Rize'ye sitem ediyor, 'bu uçaklar niye boş?' Ama aynı gün Rize'de çay taban fiyatını açıklıyor, 10 lira beklerken, 6.70 açıklıyor. Diyorum ki; Rizeli uçağa binecekte sen onların sırtından bir insen, herkes uçağa da binecek, arabaya da binecek, otobüse de binecek, mutlu olacak. Ama adam bizim sırtımızda olduğu için maalesef bunu yapamıyoruz.

İnanılmaz bir yoksulluk hikayesi var. İnsanların iki temel hakkı var. Barınma ve beslenme. İkisini de elinden alan bir iktidar var.

Yolsuzluğu artık anlatmaktan yorulduk. Karanlık ilişkileri anlatmaktan yorulduk. Ama güzel günler yakın, diyoruz. Güzel günleri hepimiz bekliyoruz. Yani bir ülkede ekonomi, dış politika, hukuk… Hepsi iflas etmişse yapılacak çok fazla bir şey yok.

"AR DAMARLARI ÇATLAMIŞ"

Maalesef ar damarları çatlamış, gerçekleri de görmüyorlar, sokağı da görmüyorlar. Ancak yaptıkları şey havaalanı açmak. Düşünün Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar alın terimizle, kendi paramızla garanti vermeden yapmış olduğumuz Atatürk Havaalanı'nı dün yıkmaya başladılar. Rize'de üç milyon yolcu garantisi vererek havaalanı yaptılar.

"BEYEFENDİYE KALSA BİSİKLET BİLE YOKTU"

Düşünün bizim olanı, 72 milyon TL'ye şeker fabrikasını sattılar, 802 milyon dolara dinozor yapan Melik Gökçek'i alkışladılar. Ülkedeki temel sorunlar buradan kaynaklanıyor. Biz yatırıma karşı değiliz. Biz batırıma, yolsuzluğa karşıyız. Bu ülkede yolumuzu da yaparız, köprümüzü de yaparız ama ne beş şirkete ne başkasına garanti vermeden. Paramızı; halk diliyle söyleyeyim, 'birilerine kaptırmadan', kendi öz kaynaklarımız ile yaparız.

Niye? Birinci köprüyü, ikinci köprüyü, Atatürk Havaalanı'nı, Adana Havaalanı'nı, bu memlekette yapılan okulları, hizmeti kim yaptı? Beyefendiye kalsa bisiklet bile yoktu bineceğimiz, o getirdi. Ama biz, çok şey yaptık bu ülkede, çok şey yaptı bizim atalarımız.

Sağ olsun sol olsun yaptılar, öz kaynaklarla yaptılar ama artık Türkiye yönetilir ya da 84 milyon yaşanır gibi gözükmüyor.

Anadolu yangın yeri. Pazara çıksınlar, sokağa çıksınlar insanların halini görsünler. Rize'de havaalanında, Mehmet Cengiz'i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı'nı soluna alıp, 'bu uçaklar niye boş?' demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize'den İstanbul'a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira. Asgari ücretten daha fazla, 5 bin 500 lira. Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişleridir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz.

"BİZ NE SADAT'A NE MENZİL'E NE FETÖ'YE BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEYELİM"

SADAT AKP'nin karanlık koridorudur. Bekçimizden, polisimizden, jandarmamızdan, kaymakamımızdan, valimizden, Genelkurmay Başkanımıza kadar devleti Anayasal sınırlar içerisinde kabul ederiz, hepsine sonsuz saygı gösteririz.

Onun dışında Anayasal tanımı olmayan hiçbir güç faaliyet gösteremez. Ama yarım milyar liralık bir ihale alan SADAT, Ortadoğu'dan Libya'ya kadar silahlı faaliyet gösteren bir örgüt. Bu Türkiye için bir güvenlik sorunu. Genel Başkanımız ne dedi? 'Biz sizin ensenizdeyiz' dedi. Evlerine gittik. O ev bende şu hissi uyandırdı. Medyadan iki ev daha görmüştüm. O Amerika'daki firavun evi vardı Fetullah Gülen'in, Menzil'in evini gördüm bir röportajda. Bir de burayı gördüm. Bende bu üç ev de aynı hissi uyandırdı. Ülkeyi bu ne olduğu belirsiz insanlar değil, ülkeyi bu vatan evlatları; sağcısı olsun, solcusu olsun, muhafazakarı olsun, milliyetçisi olsun… Ama yeter ki bu ülkede görev yapacak yetenekte, puanda, yürekte insanlar olsun. Biz ne SADAT'a ne Menzil'e ne FETÖ'ye bu ülkeyi teslim etmeyelim, bu ülkenin evlatlarına teslim edelim. O yüzden oraya gitmemiz kıymetliydi. Artık 84 milyon SADAT'ın evini biliyor, ismini biliyor. Herkes tedbirli olacak. Biz de hep beraber enselerinde olacağız."

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararını da değerlendiren Başarır, şunları söyledi:

"Hukuki olarak değerlendirmeye artık gerek yok. Hukukun olmadığı yerde yargı kararlarını hiç değerlendirmeyelim. Çünkü hukuk yok, adalet yok. Bu hepimizin başına gelebilir. Bilecik il başkanımızın başına gelse de aynı tepkiyi veririz. Edirne'ye de veririz, Canan hanıma da veririz. Çünkü il başkanlarımız, örgütümüz bizim için kıymetli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, muhalefete yapılan bir tepkidir. O yüzden bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız koltukta ve bu partinin ne ilçe başkanı ne il başkanı; bırakın suç işlemeyi, bırakın ağır cezada yargılanmayı olsa olsa mağdur koltuğunda olurlar. Gün olacak onlara bu cezayı verenler sanık koltuğunda, ama il başkanlarımız mağdur tarafında olacak."