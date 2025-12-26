CHP'li Akdoğan TRT Önünde "Canlı Yayın" Çağrısını Yineledi: "Kamu Yayıncılığını Bırakan Trt, Saray Yalakalığı Yapıyor"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın katılımıyla Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların TRT'den canlı yayınlanması talebiyle Konak'taki TRT binası önünde basın açıklaması yaptı. Akdoğan, "Kamu yayıncılığını bırakan TRT, padişahım çok yaşa yayıncılığı yapıyor. Saray yalakalığı yapıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara'da başlattığı ve "TRT'ye çıkıyorum" diyerek sürdürdüğü eylemlerini İzmir'e taşıdı. Akdoğan, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla Konak'ta bulunan TRT binası önünde açıklama yaptı.

Akdoğan, konuşmasında TRT'nin tarafsız yayıncılık ilkesinden uzaklaştığını savunarak, "Bu iktidar döneminde konuşmak için olanak bulamadığımız TRT'nin önündeyiz. TRT artık kamu yayıncılığı yapmıyor. TRT'nin, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan farkı kalmamıştır. Buna itiraz ediyoruz" dedi.

Yaklaşık iki ay önce "TRT'ye çıkacağım" diyerek başlattığı eylemlerin sürecini anlatan Akdoğan, Ankara'da TRT Genel Müdürlüğü önünde stüdyo kurarak açıklama yaptıklarını, ardından İstanbul ve şimdi de İzmir'de bu eylemleri sürdürdüklerini belirtti. Akdoğan, "İzmir'den sonra TRT'nin diğer illerinde de bu eylemleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Umut Akdoğan yaptığı açıklamada, yargı süreçlerinin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması gerektiğini belirterek, "TRT iktidarın borazanıdır. Arkadaki TRT'nin, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan farkı kalmamıştır. Buna itiraz ediyoruz. TRT son 20 yıldır büyük bir haksızlığa ev sahipliği yapıyor. AK Parti iktidarının sonuna geldiğimiz günlerde bir işi doğru yapsın istiyoruz. İBB davası canlı yayınlansın. Televizyon çalışmadığında ya fişini söker takarız ya da tepesine vururuz. Biz bugün buraya TRT'nin tepesine vurmaya geldik. Kamu yayıncılığını bırakan TRT, padişahım çok yaşa yayıncılığı yapıyor. Saray yalakalığı yapıyor" dedi.

"Yaşamımızın her anı TRT'ye para vermekle geçiyor"

TRT'ye seslenen Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ey TRT, çok yüksek teknolojiye sahip olduğunu, dünyanın her yerine ulaştığını söylüyorsun. Yayının HD olabilir ama TRT'nin içi boşaldı, bitti. TRT'ye diyorum ki gerekirse siyah-beyaz yayın yap ama onurlu yaşa. TRT'de sosyal demokrat olduğu ya da mevcut iktidar gibi düşünmediği gerekçesiyle çok kişi sürgün edildi. Basının başına da sizin benim gibi televizyon seyretmek dışında televizyonculukla alakası olmayan bir isim getirildi. Değerli İzmirliler, peki TRT'nin başına bu kişi getirildi de ne yaptı? Bu kişi ve TRT'nin yetersiz kadroları son 20 yıl içerisinde 500 katrilyon, 12 milyar dolar paramızı harcadı. Bu para 750 bin nüfusa yeniden ev yapmak demek. Biz bu parayı TRT başındaki beceriksizlere vermeseydik örneğin Malatya'yı yıkıp dirençli kent yapabilirdik. Depreme bu para harcanmayıp kendine borazanlık yapsın diye TRT'ye harcamayı uygun gördüler. Bu para nereden geliyor? Televizyon alıyorsun, TRT'ye para veriyorsun. Yaşamımızın her anı TRT'ye para vermekle geçiyor. TRT'nin bütçesinin yüzde 70'i doğrudan sizin cebinizden geliyor. Kalan yüzde 30'u da yine sizin cebinizden. Kamu kurumları reklam veriyor, bu kurumlar size ait. Yüzde yüzü sizin cebinizden çıkıyor. Bu paralarla propaganda yapılıyor.

"Çizgi film kıvamındaki haberler bizim 500 katrilyonumuzla yapıldı"

İzmirli yurttaşlarımızı tebrik edelim. TRT palavralarına prim vermedikleri için kutlayalım. Biz az izlediğimiz için size bir hizmet yaptım. TRT'nin son 24 saatte verdiği haberleri okudum. 10 haber seçtim: Kaliforniya'da yollar karla kapandı, Hawaii'de yanardağ lav püskürttü, Arjantin'de AVM'yi su bastı, Kazakistan'da sürücü yol başındaki ağacı devirdi, Bursa'da tamir edilen araca başka araç çarptı, Azerbaycan'da TRT'ye ödül verildi, Bolu'da karaca, ayı, kurt ve geyik görüntülendi… Benim doğru söyleyip söylemediğimi teyit etmek isteyen yurttaşlarımız TRT'nin X hesabına girip bu haberleri görebilir. Bu çizgi film kıvamındaki haberler bizim 500 katrilyonumuzla yapıldı. Diğer yandan son 5 yılda üniversite eğitimi yüzde bin 405 zamlandı, dana etine yüzde bin 109 zam geldi, kira giderleri yüzde bin 109 arttı, çocuk bakım hizmetleri yüzde bin 49 zamlandı. MS hastası olup Silivri'de ilacını içemediği için bütün gece ağrılar içinde kıvranan Tayfun Kahraman'dan tek kelime söz edilmedi. Lenfoma kanseri olduğu için 25 kilo veren cezaevindeki Murat Çalık'tan bahsedilmedi. Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasından, gazetecilere yönelik baskılardan söz edilmedi.

"TRT'ye AK Partili siyasetçiler çıkıyor"

Asgari ücretle ilgili tek bir haber yok. Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 4,5 çeyrek altın alınabilirken bu yıl 2,5 çeyrek altın alınabildiği bilgisi verilmedi. TRT'ye bir önerim var: Ekmeye zam geldiğinde "iktidarımız obeziteyle mücadele ediyor" diye haber yapabilirler. Ürünü dalda kalan çiftçiye "çiftçi sebzeye doyuyor" diye yalan haber yapabilirler. TRT'ye AK Partili siyasetçiler çıkıyor. Bize gelince CHP olarak parayla bile TRT'ye reklam veremiyoruz. Çizgi film kanallarını bile propaganda aracı olarak kullanıyorlar."

"Bu iddianame saraylarda hazırlanmıştır"

"4 bin 700 sayfalık iddianamenin savcısı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu iddianame saraylarda hazırlanmıştır" diyerek açıklamalarını sürdüren Akdoğan, "Eğer güveniyorsanız, biz de arkadaşlarımızın haklı davasına güveniyoruz. Vereceğimiz kanun teklifi ortadadır. Yargılamalar TRT başta olmak üzere televizyonlardan canlı yayınlansın diyoruz. Çünkü bu artık kamuoyunu doğrudan ilgilendiren bir davadır. TRT'de bu davayı canlı yayınlayacak yürek var mı? Bu iktidarda canlı yayınlanmasını kabul edecek cesaret var mı? Biz bu kanun teklifini Meclis'e getirdik, MHP hayır oyu verdi. Yol arkadaşlarımız yarından tezi yok tahliye edilmelidir. Dava bir kanunla TRT'den yayımlanmalıdır. Biz aslanlarımıza güveniyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkadaşlarımızın arkasında nasıl dimdik durduğunu biliyoruz. Biz CHP'lilerin ar, namus ve onurla bu görevi yaptığını biliyoruz. Biraz yüreğiniz varsa bu yasaya destek olun. TRT de bir işe yarasın. Bugünkü İzmir stüdyomuzun konuğu Çağatay Başkanımızdı. Onu çok seviyor ve ona güveniyoruz. Biz vatan savunmasında Türkiye'nin dört bir yanında bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Bu dava TRT'den canlı yayınlansın"

İzmir CHP İl Başkanı Çağatay Güç, "Bugün burada bir kişiyi, bir partiyi ya da bir siyasi görüşü savunmak için değil; ülkemizin vicdanını ve milletimizin sağduyusunu savunmak için konuşuyorum. Bugün burada bir siyasi polemiği konuşmuyor, demokrasinin en temel ilkesini savunuyoruz ve milletimizin iradesine sahip çıkma kararlılığımızı yüksek sesle ve açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Çünkü adalet, hiçbir partinin meselesi değildir; adalet, 83 milyon yurttaşın ortak nefesidir. Biz diyoruz ki çok açık ve çok net: Bu dava TRT'den canlı yayınlansın, herkes görsün, herkes duysun, herkes kendi vicdanında karar versin. Gizlenecek bir şey yoksa, kaçınılacak bir soru yoksa, şeffaflıktan neden çekinilsin? Değerli yurttaşlarım, hepimiz çok iyi hatırlıyoruz; 31 Mart 2019'da İstanbul'da sandık kuruldu, yaklaşık 9 milyon yurttaşımız oy kullandı ve Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla seçimi kazandı. Bu sonuç milletin iradesiydi ancak bu irade tartışmaya açıldı, seçim iptal edildi ve milletimizin zihnine, yüreğine, vicdanına "Benim oyum değersiz mi?" sorusu düşürüldü, adalet duygusu zedelendi. Ama bu millet sessiz kalmadı; sandığa bir kez daha vicdanı ve yüreğiyle gitti ve 23 Haziran 2019'da bu kez 777 bin 581 oy farkıyla çok daha güçlü bir irade ortaya koydu. Bu yalnızca bir seçim sonucu değil, bir uyarı, bir itiraz ve bir demokrasi dersiydi. Millet o gün şunu söyledi: İrademi yok sayamazsın, oyumu değersizleştiremezsin, sandıkta alamadığın meşruiyeti başka yollarla tesis edemezsin" dedi.

"Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın"

Güç konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün maalesef görüyoruz ki milletin verdiği bu açık mesajdan gerekli dersler çıkarılmamıştır ve eğer o gün bu irade doğru okunmuş olsaydı bugün hala aynı tartışmaları yapıyor olmazdık. Bakın, bu mesele yalnızca CHP seçmeninin meselesi değildir; bu sağcının da, solcunun da, "siyasetle ilgilenmiyorum" diyen milyonların da meselesidir çünkü mesele bir isim meselesi değil, "Yarın aynı şey bana da yapılır mı?" duygusudur. Bugün bir belediye başkanı, yarın bir esnaf, yarın bir çiftçi, yarın bir öğretmen; adalet terazisi bir kez şaşarsa hiç kimse kendini güvende hissedemez. Değerli yurttaşlarım, siyasi rekabet adil olduğu sürece kıymetlidir ama rekabet haksızlıkla yürütülüyorsa o artık siyaset değil, milletin iradesine müdahaledir ve bizim itirazımız tam olarak budur. Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise ve yargı gerçekten bağımsızsa, o zaman en güçlü ilaç şeffaflıktır. TRT, 83 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapmaktadır; o ekranlar bir partinin değil, milletindir ve öyleyse bu dava kapalı kapılar ardında değil, milletin ekranında, milletin gözü önünde görülmelidir. Bizim korkumuz yok, saklayacak hiçbir şeyimiz yok, talebimiz çok açık: hak, hukuk ve adalet. Buradan herkese sesleniyorum; CHP'ye oy vermiş olabilirsiniz, başka bir partiye oy vermiş olabilirsiniz, hiç oy vermemiş de olabilirsiniz ama eğer içinizde hala "Bu ülkede adalet herkese lazımdır" duygusu varsa gelin bu çağrının yanında durun çünkü bugün susarsak yarın konuşacak sözümüz kalmaz. Ekrem İmamoğlu davası TRT'den canlı yayınlansın, haklı olan şeffaflıktan korkmaz, millet gerçeği görsün. Korkmayın, yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın; unutmayın ki gecenin en karanlık anı aydınlığa en yakın andır."

Basın açıklaması, sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.