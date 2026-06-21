YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti
Adıyaman Kahta'da aylardır YKS’ye hazırlanan Muhammed Furkan Özbek, sınav sabahı evden çıktıktan hemen sonra asansörde mahsur kaldı. Sınav saati yaklaştıkça büyük panik yaşayan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamana karşı yarışan ekipler, genci kilitli kaldığı asansörden hızla çıkarıp itfaiye aracına bindirdi. Sirenler eşliğinde yolları aşan itfaiye, genç adayı kapıların kapanmasına tam 7 dakika kala sınav salonuna yetiştirmeyi başardı.
- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde YKS'ye girecek Muhammed Furkan Özbek, apartman asansöründe mahsur kaldı.
- İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Özbek, sınava son 7 dakika kala okula ulaştırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için evden çıkan ancak asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak sınava son 7 dakika kala yetiştirildi.
ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Sınava yetişme heyecanıyla evden çıkan Özbek, oturdukları apartmanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ZAMANA KARŞI YARIŞ: SON 7 DAKİKA KALA OKULA ULAŞTI
Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, titiz bir çalışmayla Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden sağ salim çıkardı. Sınav saatinin yaklaşması ve adayın yürüyerek yetişmesinin imkansız olması üzerine ekipler genci itfaiye aracına bindirdi. Sirenler eşliğinde yola çıkan itfaiye aracı, Özbek'i kapıların kapanmasına sadece 7 dakika kala sınava gireceği okula ulaştırmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan ve ekiplere teşekkür eden genç, sınav salonuna son anda giriş yaptı.