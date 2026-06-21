YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için evden çıkan ancak asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak sınava son 7 dakika kala yetiştirildi.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Sınava yetişme heyecanıyla evden çıkan Özbek, oturdukları apartmanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ: SON 7 DAKİKA KALA OKULA ULAŞTI

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, titiz bir çalışmayla Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden sağ salim çıkardı. Sınav saatinin yaklaşması ve adayın yürüyerek yetişmesinin imkansız olması üzerine ekipler genci itfaiye aracına bindirdi. Sirenler eşliğinde yola çıkan itfaiye aracı, Özbek'i kapıların kapanmasına sadece 7 dakika kala sınava gireceği okula ulaştırmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan ve ekiplere teşekkür eden genç, sınav salonuna son anda giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı