Haberler

YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Kahta'da aylardır YKS’ye hazırlanan Muhammed Furkan Özbek, sınav sabahı evden çıktıktan hemen sonra asansörde mahsur kaldı. Sınav saati yaklaştıkça büyük panik yaşayan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Zamana karşı yarışan ekipler, genci kilitli kaldığı asansörden hızla çıkarıp itfaiye aracına bindirdi. Sirenler eşliğinde yolları aşan itfaiye, genç adayı kapıların kapanmasına tam 7 dakika kala sınav salonuna yetiştirmeyi başardı.

  • Adıyaman'ın Kahta ilçesinde YKS'ye girecek Muhammed Furkan Özbek, apartman asansöründe mahsur kaldı.
  • İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Özbek, sınava son 7 dakika kala okula ulaştırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için evden çıkan ancak asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak sınava son 7 dakika kala yetiştirildi.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDI 

Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Sınava yetişme heyecanıyla evden çıkan Özbek, oturdukları apartmanın asansörünün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ: SON 7 DAKİKA KALA OKULA ULAŞTI 

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, titiz bir çalışmayla Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden sağ salim çıkardı. Sınav saatinin yaklaşması ve adayın yürüyerek yetişmesinin imkansız olması üzerine ekipler genci itfaiye aracına bindirdi. Sirenler eşliğinde yola çıkan itfaiye aracı, Özbek'i kapıların kapanmasına sadece 7 dakika kala sınava gireceği okula ulaştırmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan ve ekiplere teşekkür eden genç, sınav salonuna son anda giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında 'Cinsel şiddet' tartışması çıktı

BM'de İsrail gerilimi! Sesler çok fena yükseldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel