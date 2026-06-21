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Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun ile telefonla görüntülü konuşma üzerinden görüşüp onunla ilgili plan ve düşüncelerini anlatacak bir anlamda milli yıldızı ikna etmeye çalışacak.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli futbolcu Can Uzun'u transfer etmek için telefonla görüntülü görüşme yapacak.
  • Can Uzun'un sözleşmesinde 60 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor ve Alman kulübü bu bedelde indirime yanaşmıyor.
  • Can Uzun, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile 28 resmi maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında rotasını Almanya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun geliyor. 

A MİLLİ TAKIM'IN ELENMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Dursun Özbek ve kurmayları, Eintracht Frankfurt ile ilk temasları kurmuş ancak genç oyuncunun motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi için hamle yapmak adına Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı almıştı. Fakat A Milli Takım’ın turnuvaya erken veda etmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar operasyon için düğmeye bastı.

OKAN BURUK'TAN TELEFON

Transferde bizzat sorumluluk alan teknik direktör Okan Buruk, Can Uzun ile telefonla görüntülü konuşma üzerinden özel bir görüşme gerçekleştirecek. Başarılı çalıştırıcı, bu görüşmede genç yıldıza Galatasaray'daki gelecek planlarını ve kendisine saha içinde biçeceği rolü anlatarak onu sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna etmeye çalışacak.

60 MİLYON EURO ENGELİ

Milli oyuncudan olumlu bir geri dönüş alınması hâlinde, Galatasaray yönetimi Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacak. Alman temsilcisi, Can Uzun’un sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde gerim adım atmazken, sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı makul seviyelere çekebilmek için formüller aradığı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile toplamda 28 resmi müsabakada sahaya çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamdi Baba :

Ben olsam gitmezdim. Mal. Türkiye milli takımı seçti. Ben olsam alman milli takımı seçerdim

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