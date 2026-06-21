Su dolu drenaj kuyusuna gömülü otomobilden 2 ceset çıktı

Aksaray'da su dolu drenaj kuyusunun içine gömülü olarak bulunan otomobilin içerisinden 2 ceset çıkarıldı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobilin olduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dalgıç ekibi suyun içindeki 68 AGV 799 plakalı araca girerek 1'i kadın 2 kişinin cesetlerini çıkardı. Yapılan kimlik araştırmasında şahısların Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) oldukları tespit edildi. Sudan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı