CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a: Emekli Sandığı'ndan Emekli Olup Devlet Memurlarının Özlük Haklarından Yararlandırılmayan Kaç Kişi...

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Emekli Sandığı'ndan emekli devlet memurlarının bazılarına özlük hakları açısından ayrım yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Emekli Sandığı’ndan emekli olup, devlet memurlarının özlük haklarından yararlandırılmayan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi gerekçelerle özlük haklarından yararlanamamaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’ndan 30 yıl ve üzerinde hizmet geçmişine sahip olarak devlet memuru statüsünde emekli olup Emekli Sandığı’na tabi olan ve hususi damgalı pasaport hakkından yararlanamayan kişi sayısı kaçtır” diye sordu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Emekli Sandığı'ndan emekli devlet memurlarının bazılarına özlük hakları açısından ayrım yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Emekli Sandığı'ndan emekli olup, devlet memurlarının özlük haklarından yararlandırılmayan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi gerekçelerle özlük haklarından yararlanamamaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'ndan 30 yıl ve üzerinde hizmet geçmişine sahip olarak devlet memuru statüsünde emekli olup Emekli Sandığı'na tabi olan ve hususi damgalı pasaport hakkından yararlanamayan kişi sayısı kaçtır" diye sordu.

Cevdet Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Akay, önergesinde; "Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın devlet memuru statüsündeki personelleri hakkında ayrım yaptığı gündeme gelmiş, bazı özlük haklarında ciddi sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmiştir" dedi.

Akay, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Emekli Sandığı'ndan emekli olup, devlet memurlarının özlük haklarından yararlandırılmayan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi gerekçelerle özlük haklarından yararlanamamaktadır?

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'ndan 30 yıl ve üzerinde hizmet geçmişine sahip olarak Devlet Memuru statüsünde emekli olup Emekli Sandığına tabii olan ve hususi damgalı pasaport hakkından yararlanamayan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi gerekçelerle bu haktan yararlanamamaktadır?

Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Planlanıyorsa bu düzenleme ne zaman yapılacaktır?"