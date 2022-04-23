CHP'li Ahmet Kaya'dan, "İlköğretimde Çocuklara Ücretsiz Yemek Verilmesi" İçin Kanun Teklifi

TRABZON (ANKA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, devlet ilköğretim okullarında ücretsiz yemek verilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, devlet ilköğretim devlet okullarında çocuklar için ücretsiz okul yemeği verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kaya, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalarda çocuklarımızın öğün atladığı tespit edilmiş birçok çocuğumuz yemek dahi yiyemez duruma gelmiş. Çocuklarımız yoksulluğun yarattığı aile içi sorunlarla yetersiz beslenmeyle hatta açlıkla ve sağlık hizmetlerinden ve sosyal koruma hizmetlerinden faydalanamam durumuyla ve suça sürüklenme olasılığındaki artışla mücadele etmektedir. Ülkemizde 18 milyon ilk ve ortaöğretim çağında çocuğumuz bulunuyor. Sadece 2020 yılında 450 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş durumda 1300 cezaevlerinde. Çalışan çocukların yüzde 34'ü eğitimine devam edemiyor. Çalışmak zorunda olan çocuklarımızın yüzde 40'ı tehlikeli işlerde çalışıyor. Milletvekilleri olarak, gelin bir düzenleme yapalım. Çocuk yoksulluğunun azaltılmasına, çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesinde, sağlıksız beslenmesinin önlenmesinde katkı olarak, özellikle yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerdeki devlet okullarımızda okuyan çocuklarımıza ücretsiz okul yemeği vermeye yönelik bir yasal düzenleme yapalım. Bu düzenlemeyi hayata geçirerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftamızın ruhuna uygun bir iş yapmış olalım."