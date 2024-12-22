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CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Çivi Çıkmış, Tuz Kokmuş'

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak söylediği sözlere yanıt vererek, Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve IŞİD militanlarının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ağbaba, AK Parti'nin anketlerde yüzde 30'un altında kalmasının ve CHP'nin ülke gündemindeki rolünün altını çizdi. Ayrıca, FETÖ ile işbirliği içinde yapılan askeri tasfiyelere de dikkat çekerek Erdoğan'ı eleştirdi.

(DENİZLİ) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik ifadelerini eleştirerek, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişi IŞİD tarafından katledilmişti. O IŞİD militanlarını geçtiğimiz günlerde serbest bıraktılar. Bu memlekette maalesef çivi çıkmış, tuz kokmuştur" ifadesini kullandı.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi "küresel projelerin taşeronu" olarak tanımladığını belirterek, "Her ankette görüyor ki, sokakta görüyor ki, Denizli'de görüyor ki AK Parti ilk kez kurulduğundan beri yüzde 30'un altında seyrediyor, kurulduğundan beri ilk kez ikinci parti durumunda" dedi. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bizim içimize Allah aşkına FETÖ sızabilir mi? Buradan Tayyip Erdoğan'a cevap verelim. ABD Devlet Başkanı, 1960'lı yıllarda İnönü'ye bir mektup yazmıştı. Ne demişti İnönü? 'Yeni bir dünya kurulur, orada Türkiye yerini alır' demişti. Bu beyefendiye Trump 'budala' dedi. Cevap verebildi mi? Kim küresel güçlerin piyoru? Kurtuluş Savaşı'ndan en fazla şehit verdiğimiz olay yaşandı Suriye'de. 34 askerimiz şehit oldu. O askerlerimizi öldüren Putin'di. Kim Putin'in kapısında diz çöküyor, etek öpüyorsa o küresel güçlerin taşeronudur.

Atatürk Havalimanı saldırısındaki tahliyelere tepki

Bir büyük problemle karşı karşıyayız. Mülteci problemi. Almanya Şansölyesi Merkel ile 3 milyar euro ile pazarlık yapıp, Türkiye'yi mülteci kampına çevirenler Almanya'nın da maşasıdır, küresel güçlerin de maşasıdır. Türkiye kan gölüne dönmüştü. Atatürk Havalimanı'nda 45 kişi IŞİD tarafından katledilmişti. O IŞİD militanlarını geçtiğimiz günlerde serbest bıraktılar. Bu memlekette maalesef çivi çıkmış, tuz kokmuş. İki askerimiz diri diri yakıldı, videolar yayınlandı. Önce sen o askerlerimizin cenaze namazını kıl. Daha iki askerimizin cenaze namazı kılınamadı. Savaşta, düşmanın yapamadığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne FETÖ ile beraber yaptılar. FETÖ ile işbirliği içinde yaptılar. Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk davasıyla birçok askerimizi cezaevine attılar, tasfiye ettiler. Tasfiye ettiklerinin yerine Meclis'i bombalayan, Boğaz Köprüsü'nde insanlarımıza kurşun atan FETÖ'cü generaller geldi. Bunları kim atadı? Bunların hepsinin altında Tayyip Erdoğan var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü lideri diye cezaevine attılar. Taşeron varsa o da sensin."

CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Çivi Çıkmış, Tuz Kokmuş'
Kaynak: ANKA / Güncel
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