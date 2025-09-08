Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerilim: Barikatlar Kuruldu

Polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışları engelleyerek yeni barikatlar kurdu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum atama kararı sonrası bölgeyi abluka altına alan çevik kuvvet ekipleri, protesto sloganları atan vatandaşlarla karşı karşıya geldi.

(İSTANBUL) - Polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışları engellemesi devam ederken, il başkanlığının önüne yeni barikatlar getirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınıp kayyum atandığının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi il başkanlığı binasının çevresi ve önünü abluka altına aldı. Sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Barikatların indirildiği sırada "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "İsyan devrim özgürlik," "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
