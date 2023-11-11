CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki "Adalet Nöbeti", 3. Gününde Sürüyor.

CHP TBMM Grubu’nun Meclis Genel Kurulu’ndaki “Adalet Nöbeti”, üçüncü gününde sürüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bugüne kadar her türlü vesayete karşı bu Meclis direndiyse bugün yine direnmeye devam ediyoruz. Yargıtay 3. Ceza dairesi bugün operasyon merkezi olmuştur. Siyasi saiklerle ve talimatlarla karar almaktadır. Sadece Yargıtay Ceza Dairesi de değil daha alt mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’ni tanımamaktadır. Başlar ayak ayaklar baş olmuş durumdadır. Erdoğan yargıyı amuda kaldırmıştır" dedi.

CHP TBMM Grubu'nun Meclis Genel Kurulu'ndaki "Adalet Nöbeti", üçüncü gününde sürüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bugüne kadar her türlü vesayete karşı bu Meclis direndiyse bugün yine direnmeye devam ediyoruz. Yargıtay 3. Ceza dairesi bugün operasyon merkezi olmuştur. Siyasi saiklerle ve talimatlarla karar almaktadır. Sadece Yargıtay Ceza Dairesi de değil daha alt mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'ni tanımamaktadır. Başlar ayak ayaklar baş olmuş durumdadır. Erdoğan yargıyı amuda kaldırmıştır" dedi.

CHP TBMM Grubu'nun; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurul salonunda başlattığı "Adalet Nöbeti" sürüyor.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, nöbet sürürken, açıklama yaptı. Adıgüzel, şunları söyledi:

"HER TÜRLÜ VESAYETE KARŞI BU MECLİS DİRENDİYSE BUGÜN YİNE DİRENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi unutmasın. Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle yapılan bu yargı darbesini unutmasın.

Bugün 3. gün… Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak hem yargıya hem yasamaya karşı Yargıtay Ceza Dairesi ve aslında onun arkasındaki saray tarafından yapılan darbeye karşı direnmeye devam ediyoruz.

Anayasanın giriş kısmında belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu ilkesi tehlike altındadır. Bu Gazi Meclis nasıl ki Sakarya Savaşı'nda bir santim geriye gitmedi ve gerekirse burada ölürüz dedi ve burada kaldıysa bugün aynı şekilde kalmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar her türlü vesayete karşı bu Meclis direndiyse bugün yine direnmeye devam ediyoruz.

"YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ BUGÜN OPERASYON MERKEZİ OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı'na bu Anayasa yetki verdiğine göre eğer bu darbe Saray eliyle yapılmışsa aslında Erdoğan da harakiri yapmış sayılmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin şu anki üyelerinin tamamı AKP döneminde, hatta çoğunluğu da Erdoğan tarafından atandı. Kararlarını beğenmeyip kendi atadığı Anayasa Mahkemesi'ni kadük hale getirmeye çalışıyor.

Yargıtay 3. Ceza dairesi bugün operasyon merkezi olmuştur. Siyasi saiklerle ve talimatlarla karar almaktadır. Sadece Yargıtay Ceza Dairesi de değil daha alt mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'ni tanımamaktadır. Başlar ayak ayaklar baş olmuş durumdadır. Erdoğan yargıyı amuda kaldırmıştır. Yargıtay Ceza Dairesi yargının da dışına çıkarak yaptığı hareketi pervasızca yapmıştır. Bu darbeyi yargının da dışına çıkarak yasamaya, TBMM'ye kafa tutmaktadır. TBMM'nin aldığı kararları eleştirir hale gelmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi siyaset kurumu haline gelmiştir.

"TÜM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ, HALKIMIZI DEMOKRATİK ÇERÇEVEDE BU DİRENİŞE DAVET EDİYORUZ"

Biz de sorumluluğunun bilincinde milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, nasıl ki bu Cumhuriyeti kuran kadrolarsak, koruma ve kollama görevimize devam edeceğiz. Biz bütün siyasi partileri, AKP'yi de MHP'yi de dahil bu çatı altında siyaset yapan bütün siyasi partileri bu direnişe davet ediyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerini, halkımızı demokratik çerçevede bu direnişe davet ediyoruz. Çünkü ülke hepimizin ülkesi. Saray'dan kurgulanan ve Yargıtay Ceza Dairesi'ne yaptırılan yargı ve yasama üzerine olan bu darbeye karşı dik durmaya ve direnç göstermeye davet ediyoruz."