Chp, Dem Parti ve Tip Milletvekillerinden 11. Yargı Paketi Açıklaması: "'deprem Suçlarının Affı Olmaz' Diyeceğiz"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP, DEM Parti ve TİP milletvekilleri, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle yaptığı eyleme katıldı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "27. madde geçtiği zaman, un ufak olan apartmanlarda; bu insanların evlatlarına, annelerine, babalarına mezar olan apartmanları yapan o katiller, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler" dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da "'Deprem suçlarının affı olmaz' demeye devam edeceğiz" diye konuştu. CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka ise "Halkın seçtiği milletvekillerinin bu aileleri duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak istedi. Kısa süreli polis engeli yaşandı. Ardından CHP, DEM Parti ve TİP milletvekillerinin diyaloğu sonucu aileler açıklama yaptı.

Aileler, açıklamalarının ardından "Sesimizi duyan var mı?", "Adalet yok, unutmak yok, helalleşmek yok" sloganları atarak Meclis içindeki diğer milletvekillerine seslerini duyurmaya çalıştı ve Adalet Nöbeti başlattıkları Cemal Süreya Parkı'na kadar yürüdü.

"Bu insanların evlatlarına, annelerine, babalarına mezar olan apartmanları yapan o katiller, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler"

Ailelerin eylemine katılan milletvekilleri, 11. Yargı Paketi sürecini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, şöyle konuştu:

"Biz Hatay'a gittiğimizde daha ortada devlet yoktu. Kimse yoktu. Bu insanlar yakınlarını tek başına o enkazlardan almaya çalıştılar. Devlet nihayet oraya vardığında tek bir şey söyledi: 'Biz bunların hepsinin hesabını soracağız' dedi. 'Evlatlarınızın kanı yerde kalmayacak' dedi. Daha dün, Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce çıktı, 'İhmali olan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' dedi. Ama iki gün sonra burada bir yargı paketi içinde bir 27. madde görüşeceğiz. ve o madde geçtiği zaman, un ufak olan apartmanlarda bu insanların evlatlarına, annelerine, babalarına mezar olan apartmanları yapan o katiller, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Bu insanların da isyanı buna.

Ne acı ki yine burada sadece muhalif milletvekilleri var. Depremde yakınlarını kaybeden AKP ve MHP vekilleri dahi bu sese destek vermiyor. Çünkü Meclis'in artık bir Meclis vasfı da yok. O yüzden de 27. maddede deprem suçlarını kapsam dışı bırakacak biçimde bir düzenleme yapılması talebi var. Bu mümkün değilse, o maddenin tümden çıkarılması talebi var. Bu talep, bu insanların acısını düşündüğünüzde yerden göğe kadar haklı bir taleptir. Biz de onların, deprem gününde olduğu gibi bugün de yanındayız."

"'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bugün ailelerle birlikte engellenen bu basın açıklamasını bir enkazın arasından yapıyoruz ve sizlerle de bu enkazın arasında bir röportaj yapıyoruz. Türkiye, gerçekten 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldır, 3 koca yıldır yaraları sarılamayan bir enkaz altında. Sürekli depremzede ailelere enkaz yaşatılmaya çalışılıyor ve 11. Yargı Paketi'nde 'deprem suçlularının affedilmesi' meselesi de bu enkazlardan bir tanesi. Aileler bugün en anayasal haklarını kullanmak istediler. 'Deprem suçları affedilmesin' diye günlerdir, haftalardır mücadele ediyorlar. Birlikte mücadele ediyoruz.

11. Yargı Paketi, komisyona geldiği andan itibaren birçok tartışmayla beraber geldi. Aslında Adalet Bakanı'nın, 'Türkiye bir hukuk devletidir' diye günde iki kez sürekli açıklama yapmak zorunda kalan Adalet Bakanı'nın, bir adalet ve yargı reformu olarak pazarladığı bu paket; öncelikle kadınlara ve çocuklara yönelik suçları da içeren, aslında birçok suçun affedilmesini bir bakıma kapsayan bir yargı paketiydi. Ancak kadın örgütleriyle, çocuk hakları örgütleriyle beraber vermiş olduğumuz mücadelelerle biz, kadın ve çocuklara yönelik istismar ve suçları kapsam dışında bırakabildik.

Ancak depremzedeler, 3 yıldır aynı zamanda sokaklarda verdikleri mücadeleyi adliye koridorlarında da vermelerine rağmen; deprem suçluları şimdiye kadar cezasızlıkla ödüllendirilirken, şimdi bu paketle beraber af niteliğinde bir düzenleme Meclis'ten geçirilmek isteniyor. Dolayısıyla çok yaralı, gerçekten enkaz içinde hisseden, elleri titreyerek, yüreği titreyerek bugün adalet peşinde olan aileler, 'Deprem suçunun affı olmaz' diyorlar.

Biz de komisyon sürecinde bu talebi sürekli ifade ettik. Pazartesi ya da salı günü bu yargı paketinin, bütçeden hemen sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor ve orada da halkın vekilleri olarak 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyerek mücadelemizi onlarla birlikte sürdüreceğiz. Bu nöbetin içinde de bu nöbetin bir parçası olacağız."

"Halkın seçtiği milletvekillerinin bu aileleri duyması gerekiyor"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun eylemine eşlik ettiklerini belirten CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Burada her biri birbirinden daha dramatik hikayeler var. Yakınlarını kaybetmiş, canlarını bir gün enkaz altında yitirmiş; kendileri ise her gün ölümle burun buruna yaşayan aileler var. Çünkü hayat, onlar için hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Şimdi 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi, deprem suçlularına af çıkarmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu aileler haklı olarak buradan feryat ediyor. Biz de onların feryadını duyuyor, seslerine ses katmak için yanlarında oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili arkadaşlarımız bu konuda gereğini yapacak, tüm itirazlarını yükseltecek. Umuyoruz ki böylesine yanlış bir madde geçmez. Çünkü ailelerin söylediği çok net bir cümle var: 'Biz affetmiyoruz. Asla ve asla bunu kabul etmiyoruz.' Artık halkın seçtiği milletvekillerinin bu aileleri duyması, acı içinde kıvranan bu insanların acısına yeni acılar eklememesi gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlerini hatırlattı

6 Şubat depremi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu acıyı yaşatanlar en ağır şekilde ceza alacak" dediğini hatırlatan Nazlıaka, "Şimdi bu yasayla birlikte, tabii geçmeyeceğini ve geri çekileceğini umut ettiğimiz 27. maddeyle bunun tam aksi gerçekleşecek. Suçlular adeta aklanacak ve elini kolunu sallayarak, hiç ceza almadan aramızda dolaşacak. Dolayısıyla bu durum, ülkenin yönetimine ve siyaset dünyasına; halkın siyasete olan güvenini de sarsıyor. Siyasetçiler tutarlı olmalı ve sözlerinin arkasında durmalıdır. Bu nedenle buradan Cumhurbaşkanı'na da sözlerini hatırlamasını ve bununla tutarlı bir tutum sergilemesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise, deprem mağdurlarının mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Buradaki deprem mağdurları nöbetlerine devam ettiği sürece yanlarında kalmaya devam edeceğiz. Bu yasanın da bu şekilde geçmesine hayır diyeceğiz" dedi.