Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Galatasaray'ın transferi için resmi görüşmelere başladığı Aleksei Batrakov, İstanbul'a ayak bastı. Genç futbolcunun Türkiye'ye gelirken yanında çok sayıda eşya getirmesi dikkat çekti. Batrakov'un havalimanındaki bagajlarının sayısının 15 olduğu görüldü.

"14'Ü EŞİNİNDİR, 1'İ ONUNDUR"

Batrakov'un İstanbul'a 15 bavulla gelmesi dikkat çekerken, bavulların görüntüsü esprili yorumları da beraberinde getirdi. Genç futbolcunun yanındaki çok sayıda bavul için, "14'ü eşinindir, 1'i onundur" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

İLK YURTDIŞI DENEYİMİ

Kariyerine Lokomotiv Moskova'da başlayan Batrakov, Galatasaray transferiyle birlikte ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında futbol oynayacak. 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından bunun kariyerindeki ilk yurtdışı deneyimi olduğunu belirterek, "İlk yurtdışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARI AVRUPA'NIN EN ATEŞLİ TARAFTARI"

Batrakov, Galatasaray taraftarı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Rus futbolcu, "Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en ateşli taraftarı" diyerek sarı-kırmızılı tribünler hakkındaki düşüncesini dile getirdi.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Batrakov, transferiyle birlikte Galatasaray'ın 121 yıllık tarihinde de bir ilke imza attı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu. İstanbul'a gelen Batrakov'un transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'daki yeni dönemine başlaması bekleniyor.