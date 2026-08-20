Katledilen baba ve oğlu defnedildi: Anne cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi. Olaydan yaralı kurtulan anne ise cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle katıldı.

Olay, dün saat 17.25 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil'i (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil'i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Fil ise yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu edildi.

Aytekin Fil ile Sinan Fil'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin alınmasının ardından Kabasakal mezarlığına getirilen baba ve oğlu, kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenazeye anne Neslihan Fil tekerlekli sandalye ile katılırken, yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı