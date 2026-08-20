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Metroya onlarcası saçıldı, ortalık karıştı

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Metroya onlarcası saçıldı, ortalık karıştı
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Çin'in Nanjing kentinde sıradan bir metro yolculuğu, bir yolcunun dikkatsizliği sonucu eşine ender rastlanacak bir olaya sahne oldu. Hareket halindeki trende devrilen bir kovadan etrafa saçılan onlarca canlı yılan balığı vagonda kısa süreli paniğe neden oldu.

  • Nanjing metrosunda seyir halindeki trende dengesini kaybeden yolcunun elindeki kovanın devrilmesiyle onlarca canlı yılan balığı vagon zeminine saçıldı.
  • Yolcular panik yapmak yerine koordineli şekilde çalışarak yılan balıklarını toplayıp kovaya yerleştirdi ve sahibine eksiksiz teslim etti.
  • Metro seferi herhangi bir rötar ya da aksama yaşanmadan normal seyrinde devam etti.

Nanjing metrosunda seyir halinde olan trende, elinde kova taşıyan bir yolcu aniden dengesini kaybedince elindeki kova yere devrildi. Kovanın kapağının açılmasıyla birlikte içindeki onlarca canlı yılan balığı bir anda vagonun zeminine yayıldı. Kaygan yapılarıyla zeminde hızla kıvrılarak hareket eden balıklar, vagon koridorunda ilginç bir manzara oluşturdu.

YOLCULARDAN ÖRNEK DAYANIŞMA

Karşılaştıkları sıra dışı manzara karşısında önce ne olduğunu anlamaya çalışan yolcular, kısa süren şaşkınlığın ardından panik yapmak yerine hep birlikte harekete geçti. Zeminde kayarak ilerleyen ve tutulması oldukça güç olan bu canlıları yakalamak için seferber olan vatandaşlar, koordineli bir şekilde çalışarak balıkları kontrol altına almayı başardı.

METRO SEFERİ AKSAMADAN DEVAM ETTİ

Yolcuların yoğun çabasıyla vagonun farklı köşelerinden tek tek toplanan yılan balıkları, yeniden kovaya yerleştirilerek sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Kısa süreliğine hareketli anların yaşandığı vagon olay sonrasında eski sakinliğine kavuşurken, metro seferi herhangi bir rötar ya da aksama yaşanmadan normal seyrinde devam etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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