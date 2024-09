CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: Tüzük Kurultayı Yenilik İçin Kaçınılmazdı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tüzük kurultayının bundan sonra yapılacak programların önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Eski tarihli bir programla yarının Türkiye'sini kuramayız veya aksak gördüğümüz, uygulamada yanlış olan veya uygulanmamış doğru sonuç vermiş ama bugüne uygun olmayan maddelerle bir yere varamayız. Dolayısıyla bu yenilik bizim için kaçınılmazdı. İktidara geldiğimizde hükümet programını yazacağız onun için bu çalışmaların her biri çok önemli" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akdoğan yerel seçim öncesi yapılan kurultayda verilen taahhütlerin yerine getirildiğini belirtti. Yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti çıktığını hatırlatan Akdoğan "İktidara geldiğimizde hükümet programını yazacağız onun için bu çalışmaların her biri çok önemli" diye konuştu.

Akdoğan şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi diğer siyasal partiler gibi siyasal organizasyonların her biri gibi değişimden, dönüşümden, yenilikten besleniyor. Partimiz 5-6 Kasım Kurultayında bir değişim yaşadı. O kurultayda hem önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de mevcut Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel taahhütlerde bulunmuşlardı. O taahhütlerin her biri partimizin gelişimine, değişimine, yenilenmesine, büyümesine fırsat veriyordu. Onları hemen uygulamak istedi parti yönetimi ancak mümkün olmadı yerel seçim arifesinde ve bugünleri söz vermiştik. Yaptığımız her bir tüzük değişikliği özellikle dijital demokratik katılım bunu çok önemsiyorum, çağa ayak uyduran bir Cumhuriyet Halk Partisi, sokak kadar hızlı koşan bir Cumhuriyet Halk Partisi, gençler kadar çabuk düşünen bir Cumhuriyet Halk Partisi, deneyimliler kadar iyi ölçen biçen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortaya çıkartıyor. Bir iktidar yolculuğundayız yerel seçimde partimiz birinci oldu şimdi bir genel seçim hemen olmalı ama ne zaman olursa olsun partinin buna hazırlanması gerekiyordu. Bu tüzük kurultayı bunun bir parçası daha sonra yapacağımız program çalışmaları bunun bir parçası olacak. İktidara geldiğimizde hükümet programını yazacağız onun için bu çalışmaların her biri çok önemli.

"3 dönem kuralı çok konuşulan bir şey, kulağa çok hoş geliyor"

Akdoğan, milletvekilliğine 3 dönem seçilme kuralına ilişkin ise "Gerçekten birinin 10 sefer milletvekilliği yapması kabul edilemez buna söyleyecek hiçbir şey yok" diyerek kuralı desteklediğini söyledi. Akdoğan, şöyle konuştu:

İktidara giden süreçte en önemli iki araçtan biri tüzük ve parti organizasyonumuzu düzenliyoruz, yeniliyoruz. Programla da iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı söylüyoruz. Kuşkusuz eski tarihli bir programla yarının Türkiye'sini kuramayız veya aksak gördüğümüz, uygulamada yanlış olan veya uygulanmamış doğru sonuç vermiş ama bugüne uygun olmayan maddelerle bir yere varamayız. Dolayısıyla bu yenilik bizim için kaçınılmazdı. Dijital demokratik katılım çok önemli. Türkiye'de kamuoyunun ben bunu tartışmasını isterim. Gençlerin ve kadınların siyasete daha çok katılması konusunda önemli adımlar var. Bunun yanı sıra bazı yasal düzenlemeleri yapma zorunluluğumuz vardı. Partinin uyarı aldığı, 'bunları yönetmelikte düzenlemelisiniz tüzüğe yazmalısınız' dediği noktalar vardı. Bunları birazdan açıklayacaklar zaten, madde madde delegelerimiz görüşecek. 3 dönem kuralını uygulayan siyasal partiler yenileşiyor ama zaman zaman deneyim aktarımı bakımından bunun zararını görenler de oldu. Dolayısıyla 3 dönem milletvekilliği yapıp deneyim kazanmış siyasetçiler yeni gelecek milletvekillerine o deneyimini aktarmalı ve yeni gelenler bir daha en baştan deneyim edinmek zorunda kalmadan partide herhangi bir aksamaya sebep olmadan o yürüyüşü sağlamalı. 3 dönem kuralı çok konuşulan bir şey, kulağa çok hoş geliyor. Çünkü gerçekten birinin 10 sefer milletvekilliği yapması kabul edilemez buna söyleyecek hiçbir şey yok. Deneyim aktarımının olması partinin yürüyüşünde bir duraksama olmamasını sağlar ben 3 dönem kuralında orayı önemserim."