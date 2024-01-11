CHP, 243 belediye başkan adayını belirledi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün 6 büyükşehir, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere toplam 243 belediye başkan adayımızı belirledik" derken, gelen bir soru üzerine, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için ise sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun da adaylığının kesinleştiğini ve herhangi bir krizin sözkonusu olmadığını belirtti.

CHP Sözcüsü Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. PM toplantısında 243 belediye başkan adayının belirlendiğini söyleyen Yücel, "PM toplantımız az önce sonuçlandı. Bugün toplam 243 belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 243. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut Belediye Başkanımız Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, yine mevcut Belediye Başkanımız Vahap Seçer. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, yine Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır" dedi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKERŞEN ADAY DEĞİL

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e büyük hizmetler verdiğini belirten Yücel, "Büyükerşen Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün PM'mizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı, belediye başkan adayımız olarak Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut başkanımız Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı; Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

İLLERDEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

PM toplantısında kararlaştırılan illerdeki belediye başkan adaylarını da açıklayan Yücel, "Afyon Belediye Başkan adayımız Afyon milletvekilimiz ve TBMM Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Artvin Belediye Başkan adayımız Bilgehan Erdem. Bilecek Belediye Başkan adayımız Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye Başkan adayımız İlhan Tekin. Giresun Belediye Başkan adayımız Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız, Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak PM'mizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan adayımız Hakan Bilecan. Niğde Belediye Başkan adayımız Hulusi Özen. Osmaniye Belediye Başkan adayımız Serkan Karayiğit olarak PM'mizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan adayımız Mehmet Gürbüz. Tunceli Belediye Başkan adayımız Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye Başkan adayımız, yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak milletvekilimiz Özkan Yalım olarak PM'mizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan adayımız Mehmet Gürer. Yozgat Belediye Başkan adayımız Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan adayımız Tahsin Erdem PM'mizin kararıyla adaylaşmışlardır" dedi.

'ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADAYLAŞMIŞTIR, HERHANGİ BİR KRİZ SÖZKONUSU DEĞİL'

Yücel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aday olmasıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz sözkonusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı olmuşlardır. Ama bugün belirlenen 243 adayımız ve geçmişte PM toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız, MYK'mızın, PM'mizin süzgecinden geçerek örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde görevlendirilen, illerde ve ilçelerde, seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor. ve PM'miz kararıyla Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."