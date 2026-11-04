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Çevre Bakanı Kurum, COP31 alanındaki 20 bin kelebekli bahçenin görüntülerini paylaştı

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 alanına kurulan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nden görüntüler paylaştı. 2 bin 600 metrekarelik bahçede 10 türden 20 bin kelebek bulunuyor; ziyaretçilere doğadaki rolleri anlatılacak.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 alanına kurulan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nden görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi hazırlıklarında sona gelindi.

İklim müzakerelerinin yürütüleceği diplomatik bir merkez olan 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Ziyaretçilere doğa ile iç içe bir deneyim sunmak amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından alana "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi" kuruldu. 2 bin 600 metrekarelik alana kurulan bahçede, 10 türden 20 bin kelebek bulunuyor. Bahçede, ziyaretçilere kendilerine has iklimlerinde yaşayan kelebeklerin doğadaki önemi ve rolü anlatılacak.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Doğanın renkleri de COP31'de. COP31 alanındaki Tropikal Kelebek Bahçemiz ile yeşil bir geleceğe kanat çırpıyoruz. Aradığınız, düşlediğiniz her şey burada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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