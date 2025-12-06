Haberler

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önlemek amacıyla inşa edilen çelik yapının, şubat ayında dron saldırısında hasar gördüğünü ve artık temel güvenlik işlevini kaybettiğini açıkladı.

  • Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntıyı önleyen 'Yeni Koruma Kalkanı' Şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördü ve temel güvenlik işlevini kaybetti.
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil tesisinde nükleer güvenliğin tam olarak yeniden sağlanması için kapsamlı restorasyon gerektiğini bildirdi.
  • Zaporijyya Nükleer Güç Santrali, savaşın başlamasından bu yana 11. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybetti ve 750 kV'luk güç hattı hala kesik durumda.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen devasa çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü ve temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini bildirdi.

ÇERNOBİL RAPORU YAYIMLANDI

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen "Yeni Koruma Kalkanı'nın" şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

"ŞUBATTAKİ SALDIRININ ARDINDAN TEMEL GÜVENLİK İŞLEVİNİ KAYBETTİ"

Geçen hafta UAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı bildirilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı ancak nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Tesiste kalıcı bir ekibi bulunan UAEA, Çernobil tesisinde nükleer emniyet ve güvenliğin tam olarak yeniden sağlanmasına yönelik çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bildirildi. Kesintinin yarım saat sürdüğü belirtilen açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

"NÜKLEER GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI RESTORASYON ŞART"

Grossi, gece boyunca askeri faaliyetlerin elektrik şebekesini etkilediğini ve Ukrayna'da faaliyetteki nükleer santrallerin üretimi azaltmasına neden olduğunu belirtti.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Grossi, nükleer kaza yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu. UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart. UAEA, Çernobil sahasında nükleer güvenliğin ve emniyetin tam olarak yeniden sağlanması çabalarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

UKRAYNA SALDIRIDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

Ukraynalı yetkililer, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırının ardında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya ise tesise saldırdığı iddiasını reddetmişti. UAEA Şubat ayında yaptığı açıklamada, radyasyon seviyelerinin normal ve istikrarlı kaldığını, radyasyon sızıntısına dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHaranli :

Umarım büyük bi patlama olur ve herkes etkilenir hep gariban, sömürülen Afrikalı, Filistinli, doğu Türkistan llı mazlumlara olmasın varsın dünya yansın hiç kimse mazlumlardan daha değerli değilsiniz

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

o zaman Turkıyede etkilenir çay içemeyiz

yanıt24
yanıt5
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Seni dikelim orada dötünde patlatalım nasıl olsa yolbaşı sensasyon ve bir anda fenomen olursun

yanıt11
yanıt3
Haber YorumlarıNowiwi com:

Savaşlar ile iş olmuyor. Herşey yavaşça olmalı çünkü yavaşça olan şeyler düşünce sayesinde oluyor. Yavaşça olan şeyler doğru şeylerdir çünkü yavaşça olan şeylerde seçenek olabilir. Ben bu dünyada hiç kimseye zarar gelmesini istemem. Doğru bulmam. Can can dır düşmanın canı olsa bile. Beni sevmeyen insanların bile düzelmelerini umarım. Böylelikle bir internet şirketi kurup para yapıp paralar ile istediğim şeyleri yapabilirim. Mesela gelecekde nasıl yaşlanıp öleceğim konularını düzeltmeye çalışırım

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıCihans:

bunun kararini sen veremezsin mevlam neylerse guzel eyler

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Sinop ta yapılcak olan sakıncalımı? Arkadaş sorduda

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhn4mdz2d2m:

mademki zararli Niye yapiyorsunuz gemebrin amk

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.