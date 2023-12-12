Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu Uluslararası Issık Göl Forumu Ankara'da açıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5'incisinin açılışı Ankara'da yapıldı. Forum, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği işbirliğiyle toplandı. Kırgız yazar Aytmatov anısına düzenlenen forumda, Türk dünyasıyla ilgili ortak proje ve öneriler görüşülecek, Türk devletlerinin 2040 gelecek hedefleri ele alınacak.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5'incisinin açılışı Ankara'da yapıldı.

Forum, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği işbirliğiyle toplandı.

Kırgız yazar Aytmatov anısına düzenlenen forumda, Türk dünyasıyla ilgili ortak proje ve öneriler görüşülecek, Türk devletlerinin 2040 gelecek hedefleri ele alınacak.

Açılış programı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un videolu mesajının yayımlanmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaptığı konuşmada, Kırgız edebiyatını dünyaya tanıtan Aytmatov'u rahmetle andığını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 Vizyon Belgesi'nin önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Alpaslan, forumda bölgesel ekonomi ve kültür işbirliği, turizm ve çevre sorunlarına çözüm arayışlarının tartışılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bu yıl forumda çevre sorunlarına çözüm arayışlarının ele alınacağını açıklayarak, "İnsan fıtratına uygun olarak yaşadığımız zaman çevreyle alakalı birçok problemi çözmüş oluruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın çevre sorunlarına yönelik projelerini anlatan Tuzcuoğlu, "Bugün 172 bin binada sıfır atık yönetim sistemi hayata geçti. Toplanan atıklar sayesinde 96 milyar lira ülkemize kazandırıldı. Yine 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu." bilgisini verdi.

Liselerde seçmeli ders

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 2040 Vizyon Belgesi'nin gerçekleşmesi için eğitimin oldukça önem arz ettiğini dile getirdi.

Türk devletlerinin eğitim politikalarında işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Yılmaz, "Daha önceki forumlarda Türk dünyasının kendi işbirliğini geliştirmesi için ortak tarih, ortak Türk dünyası coğrafyası, ortak Türk edebiyatı konusunda çalışmalar yapılması ifade edilmişti. Bu bağlamda bakanlığımız çeşitli bağlamlarla bunu gerçekleştirmiş, şu anda liselerimizde bu üç konu seçmeli ders olarak okutulmaktadır." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlıklı yaşamanın en önemli unsur olduğunun altını çizerek, sağlık alanında kapasitesini artıran Türkiye'nin tecrübesiyle gönül coğrafyasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kırgız milli edebiyatını ve kültürünü dünyaya tanıtan Aytmatov'un eserlerinin dünya klasikleri arasına girdiğini anımsattı.

Aytmatov'un dünya barışı ve geleceği adına çaba sarf ettiğini, tüm dünyayı ilgilendiren önemli konuları gündeme getirdiğini söyleyen Kazakbayev, Aytmatov'un dünyada en çok okunan yazarlardan biri olduğunu belirtti.

"Bu tür forumlar bizi ortak Türk birliğine götürecek"

Sinan Oğan da çocukluğunda Cengiz Aytmatov'un kitaplarıyla Türk dünyasını tanıdığını dile getirdi.

Cengiz Aytmatov'un sadece Kırgız halkının değil tüm Türk dünyasının ortak değeri olduğunu ifade eden Oğan, şöyle konuştu:

"Eğer biz gelecek 40 yılı Türk devri planlıyorsak sadece devletlerimizin yapacağı çabalarla olmaz. Üniversitelerimizin, düşünce kuruluşlarımızın bir araya gelmesi lazım. Sağlık sistemimize kadar, ortak tarih yazımından ortak sinemamıza kadar bütün bu meseleleri bu tür forumlarda tartışmalıyız. Bu tür forumlar bizi ortak Türk birliğine götürecek."

"Türk devletlerinin 2040 gelecek hedefleri"

Proje Koordinatörü Ömer Erdoğan ise açılışı Türkiye'de, kapanışı ise Azerbaycan'da yapılacak foruma ilişkin bilgi vererek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Yönetim Kurulunca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un forumun onursal başkanı ilan edildiğini belirten Erdoğan, "İcra ettiğimiz bu forumla Türk devletlerinin 2040 gelecek hedefleri Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımcılarla gerçekleşecektir." diye konuştu.